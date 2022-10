Vincere ancora. Vincere sempre. Il Corato è di rincorsa rispetto alle due battistrada del girone A del torneo di Eccellenza, Manfredonia e Bisceglie, che peraltro si affronteranno nel confronto diretto della sesta giornata. Un'occhiata a quanto accadrà sul terreno del "Ventura" sarà inevitabile ma è più importante concentrarsi sulla sfida del "Coppi" di Ruvo con i neroverdi di mister Di Domenico opposti al Foggia Incedit. La matricola dauna ha conquistato appena due pareggi a fronte di tre sconfitte finora strappando però un punto proprio al team biscegliese: un elemento in più per diffidare della classifica.Il Corato è lanciatissimo e vuole incrementare il bottino oltre che la striscia aperta di affermazioni in fila. L'ottimo inizio di campionato del bomber(a segno già quattro volte) è fra le note particolarmente positive del confortante scorcio d'apertura stagionale della squadra. L'ambiente è sereno e si punta con decisione a prolungare l'ottimo momento di forma psicofisica suggellato da risultati soddisfacenti.Fischio d'inizio alle 15:30, terna arbitrale tutta tarantina: dirigerà Giammarco Raimondo, assistito da Francesco Santoro e Gianmarco Sorgente.