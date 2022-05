Di Rito segna ma poi sbaglia dal dischetto, il Corato è fuori dai giochi

CORATO-SAVA 1-0 Corato: Addario, Rescio, Daiello, Lezzi, Lanotte (70' Azzarito), Ruibal (70' Bozzi), Obodo, Cotello, Di Rito, Grandis, Quacquarelli. All.: Olivieri.

Sava: Maraglino, Aquaro, Greco, D'Arcante, Hakiki, Calò, D'Ettorre, Giammaruco (56' Lombardi), Procida (90' Carrieri), Quarta, Zaccaria (64' De Gregorio). All.: Passiatore.

Rete: 28' Di Rito.

Note: ammoniti Azzarito, Di Rito, Grandis (C); Maraglino, D'Arcante, Giammaruco, Lombardi, Calò (S). Espulsi: Bozzi e Daiello (C); Quarta (S).

Nel bene e nel male, è toccato all'esperto Nicolas Di Rito decidere la stagione del Corato. L'attaccante di origini argentine ha messo a segno il gol dell'1-0 nel confronto di ritorno dello spareggio contro il Sava, giocato al "Curlo" di Fasano. Il pesante errore dal dischetto, nella ripresa, è l'opportunità più ghiotta sprecata dal team neroverde che si è dovuto così arrendere alla compagine tarantina nell'ottica della doppia sfida, pagando a caro prezzo la sconfitta per 2-0 nel match d'andata. La rappresentante designata dalla Puglia per l'eventuale partecipazione ai playoff nazionali di Eccellenza non sarebbe la squadra del presidente Maldera, la cui stagione è conclusa, non senza il rammarico di aver perso anche l'ultimo appuntamento (non confermato) con la D: dovranno comunque verificarsi i successi del Martina nella finale promozione contro il Barletta e dello stesso Barletta nella finalissima di Coppa Italia di Eccellenza contro il Salsomaggiore affinché il Sava ritenga di una qualche utilità l'affermazione ottenuta a danno di Addario e compagni.Il cast di mister Olivieri ha sbloccato il risultato al 26' con un'inzuccata di Di Rito su cross dalla sinistra e cercato di rendersi produttivo quasi sempre sugli sviluppi di situazioni da palla inattiva con i vari Rescio, Grandis e Obodo. Le due contendenti - rimaste in 10 a seguito delle espulsioni di D'Aiello da una parte e Quarta dall'altra a pochi minuti dal riposo - hanno "rischiato" di finire ai supplementari quando l'arbitro ha concesso un penalty al Corato ma il centravanti neroverde, dagli undici metri, ha calciato debolmente consentendo all'attento Maraglino di bloccare il pallone. Rosso anche per Bozzi nel finale.