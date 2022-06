Il comitato regionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto l'elenco di tutte le società aventi diritto all'iscrizione nel prossimo campionato di Eccellenza. Ilha così potuto scoprire gli organici che dovrebbero disputare il primo torneo regionale di calcio (e dunque le prossime avversarie, se la loro partecipazione dovesse essere confermata in maniera ufficiale).Le squadre sono attualmente 27: Maglie, Ars Et Labor Grottaglie, Atletico Vieste, Borgorosso Molfetta, Canosa, Castellaneta, Città di Gallipoli, Città di Mola, Bisceglie calcio, Unione, Otranto, Di Benedetto Trinitapoli, Gallipoli, Ginosa Manduria, Manfredonia, Novoli, Ostuni, Polimnia, Real Siti, San Marco in Lamis, San Severo, Sava, Soccer Massafra, Ugento, Virtus Matino.Mercoledì 6 luglio è intanto in programma un meeting di confronto col presidente Vito Tisci in vista dell'annata 2022-2023.