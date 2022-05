Sabato 14 e domenica 15 maggio, negli spazi della Scuderia Cantatore di Corato, si svolgeranno le competizioni relative alla quarta tappa del campionato regionale Endurance pony e la terza tappa del campionato regionale Endurance Puglia-Basilicata.La manifestazione è organizzata dall'in collaborazione con l'Asd L'oasi del cavallo, naturalmente sotto l'egida della Fise (federazione italiana sport equestri) affiliata al Coni. In programma, fin dalle 7:30 delle due mattinate, gare riservate alle categorie "Avviamento", A, B, Elite, Debuttanti, Cen A, Cen B.«Come ogni anno siamo molto lieti di ospitare le tappe dei campionati regionali di endurance equestre nel nostro maneggio: qui alla Scuderia Cantatore abbiamo molto a cuore la disciplina, che spesso e a torto viene considerata di minor importanza rispetto alle altre competizioni equestri» hanno spiegato i promotori della tappa coratina. «Il nostro intento, infatti, non è solo far conoscere ai cavalieri (piccoli e non) questo sport ma anche sottolineare quanto e come il mondo dell'equitazione sia un ambiente piacevole e ricco di sfumature in cui chiunque può cimentarsi, secondo i propri interessi, sin da tenera età». L'endurance, infatti, è una disciplina di resistenza, come si evince peraltro dal nome, nella quale la salute del cavallo è tenuta in particolare considerazione, con accurate visite veterinarie da parte di un'apposita commissione, che ne valuta battito cardiaco, disidratazione, colore delle mucose, movimenti intestinali, respiro, lesioni e andatura. I percorsi di endurance equestre hanno un chilometraggio variabile a seconda delle categorie.Lo scenario delParco Nazionale dell'Alta Murgia è senza dubbio suggestivo: «Tutto assume un colore diverso: più autentico, naturale e del tutto pugliese» hanno aggiunto dalla Scuderia Cantatore, i cui tecnici allenano costantemente i cavalli per questa tipologia di gare.