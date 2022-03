Equitazione, a Corato spazio all'endurance

Un fine settimana particolarmente intenso, a Corato, per gli appassionati di equitazione. Ilha ospitato, nella giornata di sabato 19 marzo, la prima tappa del campionato regionale endurance Puglia e Basilicata mentre domenica si è svolta la seconda tappa del campionato regionale endurance pony Puglia e Basilicata. Una disciplina di resistenza, come si evince peraltro dal nome, nella quale la salute del cavallo è tenuta in particolare considerazione, con accurate visite veterinarie da parte di un'apposita commissione, che ne valuta battito cardiaco, disidratazione, colore delle mucose, movimenti intestinali, respiro, lesioni e andatura. I percorsi di endurance equestre hanno un chilometraggio variabile a seconda delle categorie.La competizione coratina è stata riservata ai debuttanti non agonisti sulla distanza dei 23 km, ai debuttanti (sempre sulla distanza di 23 km) con la vittoria della giovanissima Rebecca Delucce su Mountassar, ai cavalieri della categoria Cen A su 46 km con il primo posto di Giovanni Marigliano su Afdal e della categoria Cen B sulla distanza più lunga di 81 km: l'ha spuntata il campano Antonio Franzese su Asabidere Zamaglia, precedendo il coratino Domenico Cantatore (Samir by Camelot).Quanto alle gare per i più piccoli, nel Pony avviamento (1 km) si è imposta Martina Bellomo su Olimpia, nel Pony B (6 km) Dominique Dargenio su Hollywood Jack 2008 e nel Pony Elite (9 km) Christian D'imperio.