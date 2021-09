Fa tappa a Corato il Campionato regionale Endurance Equestre

Conosciuta per le sue passeggiate a Cavallo, la Scuderia Cantatore di Corato ospita la IV tappa del Campionato Regionale di Endurance Equestre con più di 14 cavalli suddivisi nelle categorie Under 14, Debuttanti (30km), CEN A (60km) e CEN B (90km). È la tappa di chiusura dell'intero campionato regionale.A partire dalle 8.00 fino alle 16.30 di domenica 12 settembre, più di 14 cavalli percorreranno l'anello ("circuito della gara") più volte, tante quanto la distanza totale della categoria assegnata, ossia dai 30km ai 90km. Il percorso prevedrà viali in breccia e terra battuta, tipici del Parco Nazionale dell'Alta Murgia."Abbiamo deciso di ospitare anche quest'anno la gara di endurance perché crediamo che le discipline equestri debbano essere valorizzate di più in quanto stimolano non solo il rapporto con la natura ma anche la costruzione di un ambiente personale in cui non vi è né rigidità né ambiguità, ma rispetto e ascolto e, soprattutto per i giovani, una valida alternativa alla vita sedentaria imposta dagli schermi tecnologici."​Peculiarità di questo sport è la continua valutazione veterinaria dei cavalli: a seconda di come si configurano parametri tipo battito cardiaco, idratazione e respiro ecc., si deciderà se il cavallo potrà continuare a gareggiare (puntando al podio) oppure se dovrà fermarsi (e dunque ritirarsi). Sarà possibile assistere alla gara e alla premiazione rivolgendosi presso la contrada Tratturello – Pedale, sede della Scuderia. La premiazione avverrà per ogni categoria, compresa quella dei Debuttanti Non Agonisti. La Scuderia Cantatore allena costantemente i suoi cavalli per le gare di endurance e offre, inoltre, servizi di passeggiate per il territorio dell'Alta Murgia attraverso un appuntamento con i gemelli Luigi e Domenico Cantatore (proprietari della Scuderia) tramite contatto telefonico e/o pagine social. L'intero evento (che rispetterà le normative anti-Covid) sarà patrocinato da A.S.D.L'oasi Del Cavallo di Maria Convertini (nonché presidente della commissione veterinaria). La Scuderia Cantatore inoltre ringrazia il responsabile della manifestazione Ottorino Uggenti, il presidente di giuria Deborah Giorgi, la dott.ssa Angela Don Vito, il maniscalco Fulvio Cervati e il piano di comunicazione di Gennaro Lastella e Maddalena Rossini e invita i cittadini tutti alla premiazione. È possibile trovare tutti i partecipanti e informazioni circa altri eventi equestri su www.enduranceonline.it