Sulla Murgia coratina le esibizioni equestri della sezione Pony Club del Nero Luminoso

A conclusione del Campus invernale dell'Accademia Nazionale di Arte Equestre "il Nero Luminoso" ASD, scuola di equitazione FISE - Federazione Italiana Sport Equestri, sabato scorso la sua sezione pony club ha organizzato il 1° sociale 2022, evento che ha visto coinvolti circa una cinquantina tra gli allievi di età compresa tra i 3 e 15 anni e provenienti da varie città quali Corato e Andria, ma anche Trani, Bisceglie, Barletta, Molfetta, Terlizzi, Ruvo di Puglia.L'appuntamento si è rivelato occasione di impegno e divertimento, dando sfoggio alle varie discipline equestri in cui gli allievi si cimentano già durante tutto l'anno e in cui si sono davvero messi alla prova soprattutto durante il Campus, esibendosi in prove di invito al dressage e performance di volteggio equestre, ma anche in giochi di pony games e numeri di carosello sui pony.Complice anche la splendida cornice del panorama murgiano in cui si colloca il maneggio sito in agro di Corato, la mattinata di attività all'aperto ha rappresentato per tutti gli allievi e le loro famiglie un'esperienza vissuta in sicurezza nonostante il periodo che stiamo vivendo a livello globale, oltre che un momento di avvio del nuovo anno sportivo del circolo ippico, guidato dalla lunga e lungimirante esperienza equestre dell'istruttore federale Francesco Calisi supportato dall'intero staff di istruttori a suo seguito.Ancora una volta l'equitazione si dimostra un'attività adeguata a supporto della crescita personale e sociale, ma non solo. Infatti in quanto sport outdoor, può rappresentare una scelta adeguata anche per superare questa pandemia senza rinunciare ai benefici della pratica sportiva sia come adulti che come ragazzi o bambini, verso i quali quello dei pony games rappresenta uno dei settori offerti da FISE in maggiore aumento, come dimostrato dall'alto numero di giovanissimi partecipanti da tutta Italia alle Ponyadi, evento nazionale a cui il Nero Luminoso è stato presente l'anno scorso con quattro allievi e a cui conta di non mancare in questo nuovo anno puntando persino ad incrementare il suo contingente, e nel contempo dando la possibilità a tutti i suoi allievi di partecipare ai vari appuntamenti dei calendari sportivi sia di dressage che di settore ludico organizzati da FISE Puglia per tutto il 2022.