Francesco Recchia è il nuovo direttore generale del Basket Corato

Cresce e si espande la grande famiglia neroverde del Basket Corato, anche a livello dirigenziale: guidare una macchina come quella coratina infatti richiede impegno e professionalità non solo sul parquet ma anche fuori ed in questo senso la società del presidente Antonio Marulli si è mossa individuando una nuova figura dirigenziale.Si tratta di Francesco Recchia, che ricoprirà la carica di direttore generale. Il dottor Recchia, da sempre grande appassionato di basket e storico tifoso neroverde, entra dunque per aiutare la squadra della sua città. A seguito del suo inserimento vi è stata una riorganizzazione dei quadri dirigenziali, con Roberto Caterina, che aveva ricoperto l'incarico fin qui di direttore generale, che passa adesso a direttore tecnico della società neroverde dove potrà sfruttare al meglio la sua conoscenza e la sua grande esperienza.La società è lieta di dare il benvenuto a Francesco Recchia.