Il Basket Corato sarà l'unica società cittadina presente a un master di aggiornamento nazionale

Continua la fase di crescita del Basket Corato a 360 gradi. Questa volta non si parla di mercato, di arrivo di giocatori o di tecnici, ma di eventi che aumentano le competenze di uno staff già altamente qualificato, non solo nella sua prima squadra ma in tutte i suoi livelli.A tal proposito, importante quel che accadrà tra il 23 ed il 25 agosto prossimo, quando si terrà un master di aggiornamento per istruttori nazionali, promosso dal settore Minibasket e Scuola, che si terrà a Roseto degli Abruzzi (TE). Una 3 giorni in cui, fra attività di gruppo, seminari e prove sul campo, si acquisiranno nozioni e competenze atte a formare una classe di istruttori sempre più preparata ed attenta a tutte le esigenze dei bambini di adesso. Dettaglio, questo, non da trascurare ma importante, quanto e forse più del singolo reclutamento numerico, a cui devono far seguito preparazione e competenza degli istruttori, per poter "trasformare" i bambini da numeri in persone.Il Basket Corato, e questo è motivo di vanto e orgoglio, sarà rappresentata dai suoi 2 istruttori nazionali minibasket Benny De Carlo e Vincenzo Di Gennaro, che non hanno perso questa importante occasione di ulteriore crescita nonostante la grande esperienza accumulata sul campo in anni di insegnamento. Saranno loro gli unici rappresentanti coratini presenti e sarà il Basket Corato l'unica società coratina presente.Una occasione importante di crescita, per rimanere sempre al vertice e continuare a restarci sempre