L'Adriatica Industriale
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L'Adriatica Industriale espugna Bari e vola in semifinale playoff

Con questo successo i coratini chiudono la serie sul 2-0

Corato - martedì 7 aprile 2026 10.57 Comunicato Stampa
Blitz esterno dell'Adriatica Industriale Corato, che espugna il PalaCus e batte i padroni di casa 62-66. Con questo successo i coratini chiudono la serie sul 2-0 e si guadagnano la semifinale nei playoff promozione di Divisione Regionale 1, dove ora affronteranno Martina Franca. Onore però al Cus Bari, squadra giovane che non ha mai mollato e ha sfiorato il successo nel finale dopo aver recuperato ben 16 punti di scarto. Il primo canestro della gara è di marca coratina e lo segna Liso, con Allegretti e Casalini che danno subito il "la" alla prima fuga degli ospiti che approcciano meglio la gara. Il Cus prova a riportarsi sotto ma la Virtus con un Casalini (8 punti) in avvio di gara trova i canestri di un nuovo break da 8-0 che segna l'inizio del match in proprio favore (6-15). Minuti finali del quarto in cui Corato controlla e va al riposo a fine periodo in vantaggio 8-17.

Secondo quarto più equilibrato del precedente. Muolo trova la prima tripla barese di giornata e prova a dare la scossa ai suoi e a guidarli alla rimonta (11-19). Il gioco però è meno spettacolare e le due squadre muovono poco lo score sul tabellone, con Corato che controlla il vantaggio acquisito e risponde colpo su colpo alle giocate locali. La gara, tesa per il peso della posta in palio, è spezzettata dai falli, ma l'Adriatica Industriale, con i liberi di Scaringella ed il canestro di Mazzilli, trova di nuovo la doppia cifra di vantaggio (13-23 al 16'). Nel finale Bari prova a rientrare con la tripla di Grieco, ma i canestri di D'Introno e Bavaro, conditi dal libero finale di Liso, mandano Corato al riposo lungo avanti 23-30. Terzo quarto che si apre con la Virtus che parte di slancio e rafforza la propria leadership. Casalini è letteralmente immarcabile e diventa un rebus per la difesa locale, trascinando i virtussini a suon di canestri e scavando da solo un break di 8-0 che lancia l'Adriatica Industriale Virtus Corato sul +15 (23-38).

Bari prova a scuotersi con Vernich e lentamente la formazione barese cerca di ridurre il gap, con Corato che però controlla la gara ed il suo andamento (28-44). Il Cus però non demorde e davanti al proprio pubblico cerca di tenere in vita la serie. I baresi, spinti da Giuliani e Caloro costruiscono un break di 10-0 che li riporta in partita, mentre gli ospiti non trovano più la via del canestro (38-44). Con questo punteggio si va all'ultimo intervallo del match. Ultimo quarto intensissimo e vietato ai deboli di cuore. Inizia una partita completamente nuova, con Corato che fa l'andatura e Bari che tiene sempre la gara viva. È un botta e risposta continuo tra le due squadre. De Levrano riporta gli universitari a -2 ma Corato, con Liso e Cuomo, riallunga sul 46-51.

Si segna tanto e nessuna delle due squadre vuole cedere. Casalini ed ancora un ottimo Cuomo provano a dare a Corato l'allungo decisivo ma De Levrano diventa infallibile e segna canestri a ripetizione rispondendo agli allunghi biancoblue. Corato non molla la testa del match ma Vernich porta il Cus ad un soffio dal pari (59-60). Ultimi 90 secondi infuocati con Bari che ricorre al fallo e Scaringella che segna dalla lunetta. Ancora De Levrano con una tripla infiamma i baresi ma nei secondi finali Casalini (top scorer con 29 punti) è glaciale dalla linea della carità e regala all'Adriatica Industriale il meritato successo.

CUS BARI BASKET - ADRIATICA INDUSTRIALE VIRTUS CORATO 62 – 66 CUS BARI: Giannini, Vernich 5, Balakhadze, Grieco 3, Malvindi, De Levrano 25, Caloro 14, Giuliani 8, Muolo 7, Lorusso ne, Perchiazzi ne, Guarini. All. Casorelli

CORATO: Allegretti 4, Scaringella 4, Mazzilli 2, Liso 7, D'Introno 4, Amendolagine 2, Cuomo 9, Bavaro 5, Maldera, Casalini 29, Piarulli, D'Avanzo. All. Carnicella Ass. All. Ferrante – Malerba

ARBITRI: Masiello di San Vito dei Normanni e Francavilla di Barletta

PARZIALI: 8-17 23-30 38-44 62-66
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