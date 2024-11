La FAS Basket Corato affronta l'Avellino nel turno infrasettimanale

Secondo turno infrasettimanale per il campionato di serie B Interregionale. A differenza del primo, in trasferta, stavolta l'impegno per la Fas Basket Corato sarà al PalaLosito contro la Felice Scandone Avellino, con match in programma questa sera alle ore 20,30.Non una gara delle più semplici per la formazione neroverde di coach Juan Manuel Gattone, che arriva al match dopo la sconfitta subita contro i Lions Bisceglie in una gara in cui i coratini avevano avuto anche 13 punti di margine. Un aspetto questo che si è gia piu volte ripetuto nel corso dell'anno e su cui in casa Corato ci si interroga parecchio. Fasi di blackout prolungato che hanno fin qui condizionato l'esito di almeno 3-4 gare dei neroverdi, a cui bisogna porre rimedio.Anche perchè la squadra ha poi sempre avuto ottime reazioni, riprendendosi alla grande e sfiorando la rimonta contro le varie Bari, Termoli, Canosa e Monopoli. Anche contro i biscegliesi il copione è stato il medesimo quindi l'imperativo è evitare questi cali di concentrazione per mantenere attenzione e rendimento costante e giocarsi la gara ad armi e a viso aperto per tutti i 40 minuti.L'avversario infatti non è di quelli a cui vanno fatti questo tipo di regali perchè già molto forte di suo. La Felice Scandone Avellino è squadra infatti di vertice, che occupa attualmente la seconda posizione in campionato a due punti dalla capolista Brindisi. Il team di coach Sanfilippo è squadra ostica ed ha fin qui vinto tutte le trasferte che ha giocato, compreso l'ultima domenica scorsa contro una squadra forte come Monopoli sul cui parquet si è imposta 64-67.Una squadra quella campana che ha sin qui perso soltanto in casa ed in entrambe le gare contro squadre pugliesi e di un solo punto (Molfetta e Brindisi appunto), una squadra molto ben strutturata con un roster profondo e molto equilibrato.Si affrontano la miglior difesa del campionato, quella avellinese con soli 57 punti subiti a gara (ma è considerato anche lo 0-20 del primo match contro Canosa) contro il miglior attacco del torneo, quello coratino, con circa 84 punti di media. Inoltre si sfidano una squadra che ha sempre vinto in trasferta (Avellino) contro una che sta ancora aspettando i suoi primi due punti stagionali casalinghi (Corato).Una gara dai tanti significati, che entrambi i team vogliono assolutamente vincere per inseguire i rispettivi obiettivi e che si presenta bella e spettacolare.Fondamentale sarà l'aspetto ambientale, con il PalaLosito chiamato a essere, ora più che mai, il sesto uomo in campo, chiamato a spingere ed incitare i propri beniamini in un momento stagionale complicato in cui il calore e l'amore di un pubblico caldo e passionale come quello di Corato può far la differenza.Arbitreranno questa gara, in programma lo ripetiamo questa sera alle ore 20,30 al PalaLosito di Corato, i signori Del Gaudio di Massa di Somma (NA) e Perretti di Napoli.