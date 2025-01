La Fas Basket Corato riceve i Lions Bisceglie al Palalosito

Penultimo impegno casalingo della regular season per la Fas Basket Corato di coach Juan Manuel Gattone, che riceve al PalaLosito i Lions Bisceglie nel decimo turno di ritorno del campionato di serie B Interregionale.Dopo la sconfitta esterna di Monopoli sarà ancora derby per i neroverdi, e che derby visto che il confronto contro i nero-azzurri di Bisceglie è una delle sfide più sentite ed appassionanti del panorama cestistico pugliese.Un derby che ha sempre regalato spettacolo e grandi emozioni, grande intensità e tanta adrenalina, che è stato crocevia per la salvezza, per la promozione, per i playoff e per tanto altro e che ha spesso segnato o indirizzato le stagioni delle due squadre. Quest'anno invece i due team vi arrivano con il futuro già delineato e diametralmente opposto. Bisceglie ha quasi la certezza di essere ai playoff avendo sei punti di margine e differenza canestri favorevole sulla sesta a 3 gare dal termine.Corato invece giocherà i playout per non retrocedere.Sicuramente non l'esito che ci si attendeva in casa coratina ma la squadra è in crescita in questo girone di ritorno come dimostra la prestazione di domenica scorsa quando, seppur sconfitta dalla capolista Monopoli, i coratini hanno ben giocato ed hanno messo in difficoltà quasi fino al termine i primi della classe, senza poter tra l'altro disporre di Basile e Zustovich. Una prestazione che ha rinfrancato e dato entusiasmo ad un ambiente pronto a giocarsi tutte le sue chance nella lotteria playout che inizierà il prossimo 16 febbraio.Entusiasmo e nervi distesi in casa Bisceglie, come detto ad un passo dai playoff dopo il bel successo nel derby contro Molfetta. Una gara che i ragazzi di coach Fabio Saputo hanno vinto con cuore e grande carattere, trascinati da Dip e Rodriguez, leader del gruppo nerazzurro.Stagione tribolata quella degli ospiti, costretti a rinunciare al proprio fortino, il PalaDolmen, inagibile da inizio campionato, ed a spostarsi costantemente tra Ruvo Trani e Molfetta per disputare le proprie gare casalinghe. Un roster quello costruito da Bisceglie che però si è rivelato uno dei migliori per la categoria, nonostante i lavori , cosi come l'iscrizione al campionato, siano arrivati in ritardo rispetto alle altre squadre. I risultati però stanno premiando il lavoro svolto e gli ospiti puntano a chiudere la pratica playoff con un successo proprio a Corato.Neroverdi però che non sono dello stesso avviso. Un derby è sempre un derby e va onorato e giocato per vincere, specie in casa.È vero che ormai la classifica è delineata ma bisogna comunque difendere una striscia aperta di 3 vittorie consecutive casalinghe regalando una gioia oltre che a giocatori e società anche ai tanti tifosi che nonostante tutto non hanno mai abbandonato la squadra.Nella gara di andata, che si giocò lo scorso 17 novembre sul parquet di Ruvo di Puglia, i biscegliesi ebbero la meglio in volata per 80-75. fu una gara che Corato giocò benissimo per 3 quarti, arrivando ad avere anche 15 punti di margine prima di bloccarsi nell'ultimo parziale permettendo la clamorosa rimonta dei padroni di casa.Uno dei tanti rimpianti coratini per quello che poteva essere e non è stato di questa fin qui bizzarra stagione 2024/2025.Arbitreranno questa gara, in programma domenica alle ore 18 al PalaLosito di Corato (BA), i signori Marseglia di Mesagne (BR) e Galieri di Termoli. La diretta del match sarà disponibile a partire dalle ore 18 circa sulla pagina facebook ufficiale della Fas Basket Corato.