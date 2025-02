Adriatica Industriale Virtus a caccia del riscatto: al PalaLosito arriva l'Invicta Molfetta

Pronto riscatto e ritorno alla vittoria. E' chiaro il diktat in casa Adriatica Industriale Virtus Corato all'indomani dello stop arrivato, a testa altissima, dinanzi ad una delle compagini più strutturate, profonde e accreditate per la vittoria finale.Se è vero che le sconfitte non muovono la classifica e le pacche sulle spalle non portano punti è altrettanto vero che quella di domenica è stata una prova di spessore ed una "lezione" che sarà molto utile ai biancoblue per il prosieguo di un campionato che si prepara a vivere la sua fase clou. "Abbiamo tanto voglia di far bene e dimostrare a tutti sul campo il nostro valore, non ci siamo dati un vero obiettivo se non quello di lottare una partita alla volta.Sono molto entusiasta della stagione fatta fin qui, non mi aspettavo di poter tener il campo con gente che di esperienza ne ha da vedere. Sicuramente il merito va al lavoro fatto in palestra e soprattutto allo staff e ai miei compagni che mi aiutano nell'evidenziare e valorizzare i miei punti di forza." Parole e musica di Francesco Scaringella, classe 1999 ma pilastro della Virtus oramai da anni e primo violino della banda di coach Carnicella.Con tanto di qualifica come vicecapitano, riprova dell'importanza assoluta del numero 44, in campo e fuori. "In pochi anni è cambiato tutto in fretta, ricordo le prime stagioni e i momenti da under. È un onore e un privilegio ma posso dire che stiamo crescendo tutti insieme , cerco di trasmettere i valori e la voglia ai più piccoli e apprendere il più possibile da i più esperti." Non c'è tempo per i rimpianti sipontini, si torna a giocare in casa con il chiaro intento di riprendere subito feeling con i due punti.Non sarà affatto semplice e scontato: al PalaLosito arriva un cliente scomodo come l'Invicta Molfetta (all'andata vittoria Virtus per 76-70) che promette battaglia e ha dalla sua tutta l'esperienza di totem come Totò Orlando, solo per citarne uno. "A Manfredonia è stata una vera battaglia così come ci aspettavamo – conclude Francesco Scaringella.Una squadra sicuramente costruita per vincere ma soprattutto la più in forma in questo momento. Abbiamo provato a limitare la loro fisicità ed esprimere il nostro gioco ma non è bastato: abbiamo fatto tesoro degli errori e ora testa a Molfetta.Squadra da non sottovalutare minimamente con tanta esperienza in campo e individualità ma vogliamo tornare subito alla vittoria davanti al nostro pubblico."Appuntamento a sabato 8 febbraio (ore 19): dirigeranno l'incontro i signori Dilorenzo Nico di Rutigliano e Celone Domenico di Monopol