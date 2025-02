NMC, trasferta in Salento contro la prima della classe!

Dopo la prestigiosa vittoria al cardiopalma contro Monteroni che ha consentito alla Nuova Matteotti Corato di accorciare le distanze dalla zona play-off, sabato 15 febbraio i biancoblu di coach Ambrico faranno visita alla capolista Lecce per l'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie C Interregionale.La CCE Lascuoladibasket Lecce occupa, insieme a Mesagne, il primo posto in classifica a quota 24 punti (frutto di 12 vittorie e 4 sconfitte) con 1250 punti (media di 78.1 punti a partita) e 1117 punti subiti (media di 69.8 punti subiti e seconda miglior difesa del campionato). Nello scorso weekend di campionato, la compagine salentina, priva dell'infortunato Ouandiè, ha perso lo scontro di alta classifica contro Castellaneta con il risultato di 76-64.Il quintetto tipo di coach Daniele Michelutti è composto da Federico Ingrosso (10.1 punti a partita), Gianni Cantagalli (16.9 punti a partita), Alex Ouandiè (21.6 punti a partita), Dalibor Vidakovic e Nemanja Dosic. Completano il roster Nicola Murrone, Simone Capoccia, Riccardo Esposito, Filippo Renna, Manuele Mocavero (10.2 punti a partita) e Filippo Laudisa.La gara di andata, disputata al PalaLosito lo scorso 3 novembre, è terminata con il risultato di 63-69 in favore di Lecce.La partita andrà in scena sabato 15 febbraio alle ore 18.00 al Pala "San Giuseppe da Copertino" e sarà arbitrata dai signori Conte di San Pietro Vernotico e Siragusa di Brindisi.