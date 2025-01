La Fas Basket Corato sfiora l'impresa contro la capolista Monopoli

Non basta una prestazione gagliarda e coraggiosa alla Fas Basket Corato per battere la capolista Monopoli.I neroverdi però rendono la vita complicata agli adriatici giocando un grande match e restando in gara sino a due minuti dalla fine prima di cedere nel finale alla prima della classe. Termina 86-77 per i locali che trovano la loro decima vittoria di fila ma onore ai coratini che ci hanno provato sin quasi alla fine senza sfigurare contro una delle squadre più forti del girone.Corato si presenta senza l'infortunato Basile e con Zustovich in panchina solo per onor di firma ma inutilizzabile.Nonostante tutto ottima la partenza di Corato che con 4 punti consecutivi di Giovinazzo si porta subito in vantaggio. Gli ospiti giocano bene, senza timori reverenziali e rispondendo colpo su colpo a Monopoli.Il match è veloce e Petrovic si fa valere sotto le plance segnando 4 punti di pregevole fattura (4-8). Monopoli si affida a Spatti per recuperare ma Giovinazzo è on fire e con una tripla lancia gli ospiti sul +5 (6-11). Il playmaker romano è inarrestabile e, assieme a Spatti per Monopoli, è il vero protagonista dell'avvio di gara (12-15 al 7').I baresi senza pressioni e con Nonkovic da 3 e due liberi di Ouattara consolidano il vantaggio in un ottimo primo quarto (14-20).Coach Gattone ruota i suoi uomini in campo affidandosi ai suoi giovani ed un buon Corato chiude meritatamente avanti il primo quarto sul 20-24.Secondo quarto che inizia con Monopoli più in palla tanto da rimontare lo svantaggio e trovare prima il pareggio con Milosevic e poi il sorpasso e primo vantaggio casalingo della gara con 3 tiri liberi di Vitale (29-26). Capitan Mariani però tiene i suoi a contatto con un ottimo canestro (31-30) ma i padroni di casa insistono e con due liberi di Laquintana provano la fuga (35-30).La Fas Basket Corato è però pienamente nel match ed ancora con lo scatenato Giovinazzo ed una schiacciata di Cabodevilla torna prepotentemente a contatto (39-38).La gara è bella ma anche piena di errori da ambo le parti. Corato non trova le triple dall'arco e perde l'occasione di impattare il match con Monopoli che mantiene il vantaggio pur senza dare una sterzata all'incontro (41-38). Il quarto si chiude con i locali avanti all'intervallo lungo 43-38.Apertura di terzo quarto con Monopoli che approccia meglio la contesa. La tripla di Lomello illude i viaggianti ma I locali giocano meglio in questa fase e trovano due triple consecutive che danno loro il massimo vantaggio della gara (52-41). I coratini, con Mariani, Nonkovic e Cabodevilla, tornano sotto la doppia cifra di svantaggio (54-48). La tripla di Mariani da il la al break coratino di 0-7, completato dai canestri di Ouattara ed ancora Cabodevilla che valgono il 58-57 e costringono coach Carolillo al timeout.Al rientro sul parquet Milosevic e Laquintana ristabiliscono le distanze (62-57) con i neroverdi ancora letali da 3 con Mariani (62-60). il quarto si chiude però con i padroni di casa avanti 64-60 ma tutto ancora apertissimo per l'esito finale.La tripla di Laquintana inaugura per i locali l'ultimo quarto ma i ragazzi di Gattone rispondono presente e restano in scia senza farsi staccare. La gara rimane in bilico con però i padroni di casa sempre avanti ed i neroverdi ad inseguire (71-67 grazie ad un gioco da 3 punti firmato Nonkovic).Nei successivi minuti però Monopoli, sfruttando alcune disattenzioni ospiti, allunga nel parziale (77-69). Mariani prova ancora a tenere accesa la fiammella della speranza (79-74) ma nel finale, complici i liberi di Laquintana e le uscite per falli di Nonkovic e Petrovic, Corato non riesce più a reagire.La stanchezza e le rotazioni ridotte all'osso scrivono la parola fine sui desideri di vittoria coratini (83-74). Il match, comunque ben interpretato dai neroverdi, si chiude con le triple di Laquintana e Giovinazzo che sigillano l'86-77 finale e regalano la vittoria a Monopoli e tanti applausi ad un Corato decisamente incoraggiante in vista del prosieguo di stagione.MANELLI BASKET MONOPOLI - FAS BASKET CORATO 86 – 77MONOPOLI: Laquintana 23, Aguzzoli 3, Calisi 6, Casato ne, Feruglio 4, Formica 5, Guarini ne, Milosevic 18, Caleprico ne, Preira ne, Spatti 22, Vitale 5. All. CarolilloCORATO: Giovinazzo 23, Zustovich ne, Lomello 3, Diaz, Nonkovic 14, Bavaro, Mariani 15, Cabodevilla 12, Ouattara 6, Petrovic 4, Contaldo ne, Ortolà. All. Gattone