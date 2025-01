Fas Basket Corato, il 2025 inizia con una sconfitta a Benevento

Non inizia nel migliore dei modi il 2025 cestistico della Fas Basket Corato, che viene battuta 97-62 nella prima trasferta dell'anno solare a Benevento dai locali, in una gara sempre controllata dai campani.Corato deve fare a meno di Basile, in panchina solo per onor di firma. I primi due punti del 2025 neroverde li segna Nikola Nonkovic che trova anche il primo ed unico vantaggio coratino di tutta la gara (0-2). Nei primi minuti la gara è equilibrata. Benevento però trova un break di 8-0 a metà del primo quarto che da una prima sterzata al match (16-6). i coratini provano a rispondere con una tripla di capitan Mariani (16-11) ma i locali restano bene al comando delle operazioni e mantengono il vantaggio con Corato che chiude il primo parziale sotto 25-15.Secondo quarto che comincia con i campani che continuano a spingere. Dopo l'iniziale canestro di Lomello infatti Iommelli, la tripla di Bongiovanni e i canestri di Caridà e Rianna firmano il 9-0 che fa scappar via i locali (34-17). Corato prova a non farsi travolgere ma i neroverdi sbagliano parecchio al tiro e non riescono ad arginare i locali che continuano a trovare canestri importanti sino al 39-20 che costringe al timeout coach Gattone. Dopo il timeout è Ouattara (14 punti per lui ed una prova positiva la sua) a siglare 2 punti per Corato ma i padroni di casa gestiscono bene la gara nonostante la tripla di Nonkovic provi a scuotere i suoi (43-25). il quarto però si chiude con Benevento avanti 48-29 all'intervallo lungo.Terzo quarto che vede Corato partire tentando di rientrare in gara. I primi minuti vedono pochi canestri e tanto equilibrio ma col passare del tempo sono i locali a lasciare maggiormente il segno. La tripla di Cabodevilla illude gli ospiti (56-36) ma i locali accelerano poi nuovamente portandosi sul 63-38 con Murolo. Corato è imprecisa al tiro e concede via libera a Benevento che vola sul 67-40 prima di chiudere il quarto sul 70-42 con il canestro di Ouattara.Ultimo periodo valido solo per le statistiche. La partita scorre via con lo stesso canovaccio e Corato da spazio a tutti i suoi effettivi anche se il vantaggio non accenna a diminuire. Prima una tripla di Giovinazzo e poi nel finale la tripla di Zustovich evitano che il passivo diventi ancora più pesante. Nel finale da segnalare il debutto in campionato del giovanissimo Neri Arauz. Finisce con Benevento che vince 97-62 e con Corato che deve subito ripartire in vista del prossimo match interno contro Taranto.BENEVENTO: Bongiovanni 8, Caridà 16, D'Antonio 2, Iommelli 12, Mercurio, Miraglia 19, Murolo 12, Ndour 10, Gruosso, Ordine 12, Rianna 6, Volpe. All. ParrilloCORATO: Giovinazzo 3, Zustovich 3, Lomello 8, Neri Arauz, Basile ne, Nonkovic 17, Bavaro, Mariani 8, Cabodevilla 5, Ouattara 14, Petrovic 4, Capasso. All. GattoneARBITRI: Carotenuto di Boscotrecase (NA) e Santoro di Maddaloni (CE)PARZIALI: 25-15 48-29 70-42 97-62