La NMC punta sui coratini Di Girolamo e Iannone

La Nuova Matteotti Corato è ormai leader indiscussa del panorama giovanile a livello regionale e la scelta societaria di aggregare in prima squadra due pezzi pregiati del proprio settore giovanile come l'ala piccola classe 2009 Giuseppe Di Girolamo e l'ala grande classe 2007 Cataldo Iannone dimostra quanto effettivamente i biancoblu puntino con forza sui propri giovani coratini doc per consentire loro di giocare da protagonisti anche in un campionato ostico come la Serie C Interregionale.Classe 2009, 186 cm, il coratino Giuseppe Di Girolamo è un'ala piccola moderna che ha nelle incursioni in area e nel tiro dalla media le sue qualità migliori e che, con il settore giovanile della NMC, ha conquistato il titolo di Campione Regionale U13, un terzo posto nel Campionato U14, l'accesso alla seconda fase del Campionato U17 e diverse convocazioni con la Selezione FIP Puglia, a dimostrazione del fatto che sia un vero e proprio prospetto del movimento cestistico regionale.Classe 2007, il coratino Cataldo Iannone, con i suoi dirompenti 194 cm, può perfettamente interpretare il doppio ruolo di ala grande e centro, assicurando quantità e qualità sotto canestro. Nelle sue esperienze nel rinomato settore giovanile biancoblu si è sempre distinto per la sua dominante e costante presenza in difesa e per il suo attaccamento alla maglia.Per la stagione 2024/2025, Di Girolamo e Iannone hanno scelto rispettivamente la maglia n.23 e la maglia n.16