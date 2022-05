Lotta libera, Team Palomba punto di riferimento per il territorio

L'Asd Palomba è stata scelta dal settore lotta dela Fijlkam per ospitare il "Progetto giovani talenti" sul territorio pugliese. I successi conquistati recentemente dai lottatori del team nel corso dei Campionati italiani Under 17 e Under 20 ha indotto la struttura tecnica federale a concentrare le attenzioni sulle possibilità di sviluppo del movimento giovanile attraverso l'organizzazione di due allenamenti collegiali regionali mensili. Domenica 22 maggio il primo appuntamento.Responsabile del progetto è la Direzione tecnica nazionale Fijlkam con il supporto del comitato regionale lotta Puglia, guidato dal presidente Saverio Patscot e dal vicepresidente Franco Quarto.Gli allenamenti saranno condotti dal tecnico regionaledell'Athlon Corato e supervisionati da, collaboratore federale e componente della Direzione tecnica nazionale.Al termine di ciascun allenamento sia il tecnico regionale che quello federale assegneranno dei punteggi al singolo atleta partecipante, secondo alcuni criteri di valutazione, tramite la piattaforma Fijlkam PasSport.Nei mesi di giugno e dicembre, inoltre, si svolgeranno gli esami che produrranno la classifica finale nazionale, decisiva per entrare nel gruppo "Giovani talenti 2023", formato dai primi 5 giovani classificati, i quali avranno diritto a partecipare ai collegiali al Centro olimpico federale e ad altre attività previste, anche all'estero.