Nmc, al via con le attività del Minibakset e del settore giovanile

Sei mesi lunghi e laceranti hanno separato gli appassionati di sport dai campi di gioco, tenendo la palla a spicchi a riposo per un po'.Ma da lunedì 7 settembre potremo dire addio al nostro divano e Play station e con la Nuova Matteotti Corato potremo scendere in campo e riprendere con le diverse sedute di allenamento per tutti i gruppi del Minibakset e del Settore giovanile, dall'U13 all'U18, maschili e femminili. Potremo rincontrare i nostri compagni di squadra e ancora per quest'anno potremo divertirci insieme.È naturale che quest'anno dobbiamo rispettare qualche regola in più e non solo quelle di basket ma noi siamo abituati perché siamo NMC e il rispetto delle regole viene prima di tutto!È giunto il momento di ripartire, con la consapevolezza che anche lo sport debba "rimettersi in gioco", dobbiamo ritornare ad una normalità più controllata, ma il nostro ruolo ci impone di educare anche attraverso il gioco del basket il rispetto delle regole, ora di ordine sanitario, ma un domani di convivenza civile.«L'atavica assenza di impiantistica sportiva comunale ci impone di superare questo ostacolo per il bene dei nostri ragazzi, di fare uno sforzo economico e di investire nei ragazzi in modo non solo di incentivare l'attività motoria dei nostri tesserati ma anche di investire nell'economia del nostro territorio sostenendo tutti i nostri sponsor con manifestazioni che fanno veicolare il loro logo anche in ambito nazionale. Certo il covid è dietro l'angolo e non va sottovalutato ma tutti dobbiamo adoperarci per risollevarci e continuare a vivere le emozioni solo interrotte a marzo». Queste le parole del presidente, avv. Grazia Balducci, dopo un summit con lo staff tecnico e dirigenziale per poter scendere in campo in modo sicuro e controllato.Il minibasket, in particolare, ha bisogno di più attenzioni e sicurezza, vista la tenera età dei piccoli cestisti , e servirà farli divertire senza trascurare il lato salutare-sanitario. Nulla è stato lasciato al caso.Allacciate gli scarpini, palla a spicchi in mano e zaino in spalla, la NMC torna in campo ancora più forte di prima!