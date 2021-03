NMC, coach Verile cede il testimone. È Riccardo Lerro il nuovo allenatore

Le strade della Nuova Matteotti Corato e dell'allenatore Marco Verile si dividono.La società ha fatto sapere che, pur apprezzando il contributo finora apportato ai colori Nmc da coach Verile, ha deciso di interrompere il rapporto di collaborazione con l'allenatore. La guida della squadra di serie C Gold viene affidata al tecnico Riccardo Lerro, volto già noto in casa Nuova Matteotti, essendo stato allenatore delle squadre giovanili per diversi anni.La scelta, dopo un lungo confronto tra i dirigenti tecnici, è stata ben voluta e condivisa da tutti, visto il 'curriculum' di Lerro che dimostra competenza e professionalità sia dal punto di vista cestistico, che umano.La società augura al nuovo coach un prosieguo di stagione ricco di successi importanti, portando in alto il nome della NMC.