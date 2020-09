NMC, Franco Gatta direttore dell’area tecnica

Ennesima mossa della Nuova Matteotti Corato, stavolta a livello societario.È il turno di un annuncio di quelli importanti per la società coratina, che potrà contare da oggi su un direttore dell'area tecnica carismatico e competente come Franco Gatta, che supervisionerà il lavoro delle formazioni senior maschile e femminile della NMC.Un compito che non poteva avere interprete migliore, vista la grande esperienza di coach Gatta sia in ambito seniores che giovanile. Un punto di riferimento per tutti in casa Matteotti, pronto a mettere a disposizione consigli ed esperienza maturata in più di 30 anni sul parquet tra giocatore, allenatore e uomo di società. Dopo aver iniziato da giovanissimo come allenatore dopo varie proficue esperienze in squadre pugliesi e non, il coach passa prima come allenatore e poi come responsabile del settore giovanile della Matteotti collezionando successi ed aiutando nella scoperta e nella crescita di giovani cestisti locali, cosi come faceva da head coach nelle sue squadre.Nella scorsa stagione la nomina a direttore sportivo, utilissimo per formare il gruppo che ha ben figurato in serie C Silver fino allo stop del campionato causa covid. Ora una nuova sfida, quella a capo dell'area tecnica appunto, con ancora più responsabilità ma ancora più passione ed entusiasmo da dare alla causa Matteotti, che conta molto sul suo apporto per una nuova stagione di soddisfazioni e di proficui risultati.A lui il nostro più grande in bocca al lupo perché i risultati siano superiori alle già alte aspettative.