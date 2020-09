NMC, Simone Mascoli torna a Corato

Il giovane coratino Simone Mascoli, classe '99, dopo un anno in cui ha militato in C gold con la Valentino Bk Castellaneta, torna nella sua amata Corato.Quello che è certo è che si ripartirà dalla serie C Gold; altrettanto certo è il voler investire nei giovani, specialmente coratini, cresciuti già in casa Nmc negli anni precedenti. È il caso di Simone Mascoli, coratino doc, uno dei giocatori fondamentali e promettenti sin dai tempi dei campionati giovanili disputati con la maglietta bianco-blu.Mascoli, con i suoi 198 cm, può occupare qualsiasi parte del campo: devastante da 3, valido giocatore in campo aperto, ma allo stesso tempo, valido all'interno del pitturato. Caratteristiche che lo rendono un giocatore completo a disposizione di coach Verile.Il suo "storico" parte dalla stagione 2015/16, con le sue prime apparizioni tra i senior, con 7.6 punti di media a partita in serie D, fronte Basket Corato.Nella stagione 2017/18 per lui l'approdo in C Silver con il Talos Basket Ruvo, e contemporaneamente, protagonista in DNG, massimo campionato giovanile, con 21.8 punti ad ingresso in campo.Nel 2018/19 l'esordio in C Gold, sempre con la maglia del Talos Basket Ruvo, dove ha realizzato il suo sogno, quello di conquistare la promozione in serie B.«Il nostro obiettivo è quello di far tornare a casa i giovani coratini promettenti, allontanatisi dal Palalosito per fare esperienza, ma ora pronti per scendere in campo e per portare in alto il nome della Nmc», così il General Manager Domenico Gatta, alle prese con gli ultimi accordi per definire il roster della stagione 20/21.A Mascoli, infatti, si aggiungeranno altri nomi importanti.