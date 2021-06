Dal silenzio sulla mafia al silenzio della mafia.L'8 giugno alle 19.30 ci sarà il secondo incontro sul tema della legalità organizzato dai Giovani Democratici di Corato.Ci saranno i saluti della Segreteria PD Corato e Foggia, i saluti della coordinatrice Annamaria La Monica, del segretario GD Corato Fabio di Gennaro e del segretario GD Foggia Gabriele Cela.Interverranno:- Sindaco di Corato prof. Corrado De Benedittis- Ing Giuseppe Quercia membro del coordinamento- Dott. Alessandro Palmieri consigliere comunale e membro del coordinamento PD Corato- Avv Francesco Mascoli vice segretario PD CoratoI relatori saranno- Il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, già Procuratore Aggiunto, Coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari dott. Pasquale Drago parlerà della Criminalità economica: Rischio concreto di infiltrazioni nell'economia legale e cosa può fare la società civile per contrastare la criminalità organizzata?- Onorevole, fondatrice e componente dell'Assemblea Nazionale PD Prof.ssa Colomba Mongiello- Giornalista, caporedattrice del periodico "Terre di frontiera" coautrice del libro "Manomozza" Specializzata in tematiche ambientali dott.ssa Emma Barbato-Giornalista e PR dott.ssa Valentina Maria Drago.Scrittrice di un libro sulla mafia: "Manomozza".Lotta alla mafia come movimento culturale e morale per le giovani generazioni.Moderatori:- Francesco Strippoli Responsabile dell'Associazione NoCap della provincia di Foggia- Roberto Tandoi, componente dei Giovani Democratici Corato.La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook PD Corato e GD Corato.