Si è inaugurata la nuova biblioteca di Corato, un passo fondamentale per il rilancio culturale della nostra città.Come Giovani Democratici di Corato, abbiamo sempre sostenuto che la riapertura di questo spazio non fosse solo una questione di strutture, ma di visione: una comunità cresce davvero solo quando investe nella cultura.Per questo, abbiamo spronato più volte l'amministrazione comunale a portare a termine il progetto con attenzione. In un contesto politico in cui il vento soffia sempre più a destra, c'è bisogno di cultura, di spazi di incontro, di connessioni reali tra le persone. Solo così possiamo costruire quella "massa critica" capace di leggere la società con profondità e consapevolezza.Questi spazi comuni sono un presidio di democrazia, un rifugio per chi cerca confronto e crescita. In questo frangente temporale è al centro del dibattito il tema del benessere psicologico, e garantire luoghi di studio e di aggregazione diventa una necessità, soprattutto per chi non ha le risorse o le condizioni per esercitare pienamente il proprio diritto allo studio.Uno spazio come questo deve essere vissuto e difeso ogni giorno. La cultura è il primo strumento di libertà: utilizziamolo.