Prevenire la criminalità: un incontro dei Giovani Democratici Corato

I Giovani Democratici di Corato sono lieti di invitare la cittadinanza all'evento pubblico "Giovani e Sicurezza: Prevenire la Microcriminalità, Proteggere il Futuro", che si terrà domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 19:00 presso Via Castel del Monte 139, Corato. L'incontro è aperto al pubblico e intende promuovere una riflessione condivisa sul ruolo dei giovani nella prevenzione della microcriminalità e sul rafforzamento delle politiche di sicurezza a livello locale.

Interverranno ospiti di rilievo, tra cui:

Leonardo Palmisano , editorialista e docente di Sociologia della devianza presso l'Università degli Studi di Foggia, che condividerà le sue competenze sulle dinamiche sociali legate alla devianza giovanile

Paola Romano, Assessora alla Cultura del Comune di Bari, che porterà la sua esperienza su come la cultura e le politiche giovanili possano essere strumenti efficaci per prevenire fenomeni criminali

Nico Longo, Direttore Tecnico della Vigilanza Giurata Srl, che offrirà un contributo tecnico sulla gestione della sicurezza a livello locale

L'evento sarà moderato da Michelangelo Volpicella, rappresentante dei Giovani Democratici di Corato.

Saluti istituzionali saranno portati da:

Nicola Quinto , Segretario dei Giovani Democratici di Corato

Felice Addario, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Corato

La sicurezza è un tema centrale per la nostra comunità, e l'incontro si propone di discutere strategie concrete per prevenire la microcriminalità e garantire un futuro più sicuro per tutti, con particolare attenzione alle nuove generazioni.