Al Cinema Alfieri il film La grande Ambizione di Andrea Segre

Il prossimo 5 maggio alle ore 19:30, presso il Cinema Alfieri di Corato, si terrà la proiezione gratuita del film La grande Ambizione, diretto da Andrea Segre (2024, durata 1h 35min). L'iniziativa è organizzata dai Giovani Democratici di Corato, nell'ambito del ciclo Cinemata, dedicato al cinema d'impegno civile e politico.Il film racconta un periodo cruciale della storia politica italiana, seguendo gli sforzi di Enrico Berlinguer e del Partito Comunista Italiano per avvicinarsi al governo durante gli anni della Guerra Fredda. In un mondo diviso in due blocchi contrapposti, La grande Ambizione esplora il tentativo del PCI di costruire un dialogo con la Democrazia Cristiana e di dare avvio alla stagione del Compromesso Storico.Al termine della proiezione, seguiranno gli interventi di tre ospiti d'eccezione:Vincenzo Lavarra, già parlamentare europeo e protagonista della scena politica italianaLeonardo Palmisano, sociologo e scrittoreGiovanni Capurso, docente, scrittore e giornalistaSarà un'occasione importante per riflettere sulla storia repubblicana e sul valore del confronto tra visioni politiche diverse, in un momento in cui il dialogo tra le forze democratiche appare più che mai necessario.Ingresso libero fino a esaurimento posti.