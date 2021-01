L'Equilibrista, questa sera online il concerto di Pierluigi Balducci

Pierluigi Balducci presenta in streaming il suo progetto "L'Equilibrista" accompagnato da tre eccellenti Musicisti: Robert Bonisolo, Fabrizio Savino e Dario Congedo.Nella sera del 29 gennaio ore 21,00 su WimTv sul canale di "Nel gioco del Jazz" sarà possibile assistere al concerto tenuto da Pierluigi Balducci (basso elettrico), Robert Bonisolo (sax tenore), Fabrizio Savino (chitarra elettrica), Dario Congedo (batteria)"L'equilibrista" propone nuove composizioni, nuovo suono, nuova energia, all'insegna di un ridisegnato equilibrio tra l'elemento improvvisato e quello scritto. L'idea, appunto, dell'equilibrio come qualcosa di dinamico e tensivo, in cui è implicito lo sforzo creativo, l'equilibrio come concetto per nulla opaco, piatto o normalizzante, ha sempre affascinato Balducci: se si sceglie la via dell'inatteso, dell'inaudito, del sorprendente come sostanza del fare jazz, è facile "cadere dal filo", ma il rischio stesso è essenziale nel gioco dell'improvvisazione.