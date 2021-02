Una vita senza plastica: costruire una coscienza ambientale

All'inizio della pandemia nella scorsa primavera la Fondazione Vincenzo Casillo ha pensato ad una nuova convivialitร , un nuovo modo per scambiare tempo e contenuti.รˆ nato cosรฌ "๐”๐ง ๐œ๐š๐Ÿ๐Ÿรจ ๐ฏ๐ž๐ซ๐๐ž ๐œ๐จ๐ง...", il nuovo format di Dirette: un dialogo con un ospite ogni volta diverso che in qualche maniera รจ riuscito a dimostrare che il mondo puรฒ essere un posto migliore. Abbiamo scelto di offrire idealmente una tazza di caffรจ verde perchรฉ a differenza del consueto caffรจ nero รจ piรน ricco di proprietร benefiche, perchรฉ contrasta la stanchezza. Perchรฉ non lo servono nei bar, si fa a casa. Come adesso.E perchรฉ il verde รจ il colore della Fondazione Casillo e delle cose che danno ๐ฌ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ง๐ณ๐š. Per tutte queste ragioni, quelli che vi proponiamo sono ๐ˆ๐ง๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข ๐œ๐ก๐ž ๐Ÿ๐š๐ง๐ง๐จ ๐›๐ž๐ง๐ž. Abbiamo scelto di riprendere durante l'autunno proponendo ๐ง๐ฎ๐จ๐ฏ๐ข ๐š๐ฉ๐ฉ๐ฎ๐ง๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐ข che avranno cadenza mensile. Perchรฉ abbiamo ancora bisogno di scoprire quante cose si possono fare con la ๐›๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž๐ณ๐ณ๐š. Abbiamo ancora sempre bisogno di ๐ˆ๐ง๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐ข ๐œ๐ก๐ž ๐Ÿ๐š๐ง๐ง๐จ ๐›๐ž๐ง๐ž.Il quarto del nuovo ciclo di Caffรจ Verdi lo condivideremocon ๐ ๐ข๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฉ๐จ ๐’๐จ๐ฅ๐ข๐›๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ, da molti anni autore e conduttore radiofonico di ๐‚๐š๐ญ๐ž๐ซ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐š๐ซ ๐€๐Œ, ideatore di "๐Œ'๐ข๐ฅ๐ฅ๐ฎ๐ฆ๐ข๐ง๐จ ๐๐ข ๐ฆ๐ž๐ง๐จ", campagna di sensibilizzazione ambientale sui temi del cambiamento climatico e del risparmio energetico, alla quale aderiscono ogni anno milioni di cittadini e le piรน importanti istituzioni.Nel 2019 ha scritto per Mondadori il libro: ๐‘บ๐‘ท๐‘จ๐‘ด. ๐‘บ๐’•๐’๐’‘ ๐’‘๐’๐’‚๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’‚ ๐’‚ ๐’Ž๐’‚๐’“๐’†. 30 ๐’‘๐’Š๐’„๐’„๐’๐’๐’Š ๐’ˆ๐’†๐’”๐’•๐’Š ๐’‘๐’†๐’“ ๐’”๐’‚๐’๐’—๐’‚๐’“๐’† ๐’Š๐’ ๐’Ž๐’๐’๐’ ๐’ ๐’ ๐’‚๐’๐’๐’‚ ๐’‘๐’๐’‚๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’‚, un viaggio stravagante di trenta giorni in trenta post-it, per mettere in fila quei piccoli gesti quotidiani che possono cambiare ๐ข๐ฅ ๐Ÿ๐ฎ๐ญ๐ฎ๐ซ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐ง๐จ๐ฌ๐ญ๐ซ๐จ ๐ฉ๐ข๐š๐ง๐ž๐ญ๐š.Il dialogo coinvolgerร anche un secondo ospite di prestigio: ๐ ๐ซ๐š๐ง๐œ๐จ ๐๐จ๐ซ๐ ๐จ๐ ๐ง๐จ, giornalista, scrittore, educatore scientifico ambientale (oltre 120 eventi pubblici e 10mila studenti incontrati negli ultimi tre anni), autore del libro ๐‘ท๐’๐’‚๐’”๐’•๐’Š๐’„๐’‚, ๐’๐’‚ ๐’”๐’๐’๐’–๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’”๐’Š๐’‚๐’Ž๐’ ๐’๐’๐’Š. ๐‘บ๐’•๐’๐’“๐’Š๐’† ๐’ ๐’Š ๐’ ๐’๐’๐’๐’†, ๐’–๐’๐’Ž๐’Š๐’๐’Š ๐’† ๐’ƒ๐’‚๐’Ž๐’ƒ๐’Š๐’๐’Š ๐’„๐’‰๐’† ๐’‡๐’‚๐’๐’๐’ ๐’๐’‚ ๐’„๐’๐’”๐’‚ ๐’ˆ๐’Š๐’–๐’”๐’•๐’‚ Ed. Nutrimenti, e Presidente di ๐Ž๐œ๐ž๐š๐ง ๐‹๐ข๐ญ๐ž๐ซ๐š๐œ๐ฒ ๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š, una rete internazionale promossa dall'UNESCO per la salvaguardia del mare e delle sue risorse.Cercheremo di comprendere insieme che ๐œ๐จ๐ฌ'รจ ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ฅ๐š๐ฌ๐ญ๐ข๐œ๐š, come รจ arrivata a diventare il terzo materiale umano piรน diffuso sulla Terra, perchรฉ la ๐ช๐ฎ๐ž๐ฌ๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐š๐ฆ๐›๐ข๐ž๐ง๐ญ๐š๐ฅ๐ž oggi รจ la questione piรน urgente che ci sfida. Ci chiederemo se รจ possibile condurre una vita senza plastica, perchรฉ la terra ha bisogno di milioni di persone che facciano la loro parte per riprendere il suo battito.Scopriremo le storie di successo di persone che dal basso sono riuscite a giocare un ruolo importante nella ๐ฅ๐จ๐ญ๐ญ๐š ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ฅ'๐ข๐ง๐ช๐ฎ๐ข๐ง๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ, dimostrando che l'impegno individuale puรฒ fare la differenza.Dialoga con gli ospiti, responsabile comunicazione della Fondazione Casillo.