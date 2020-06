Divieti di sosta "strani" o lavori senza fine?

"Lavori di bitumazione". Tanto basta per affiggere un cartello di divieto di sosta temporaneo ambo i lati che ha una data di inizio ma non una data di scadenza.Nessun timbro, né numero di autorizzazione. Il cartello, anzi i cartelli visto che ce ne sono diversi, sembrano semplici fogli stampati e affissi non si sa da chi.La segnalazione ci arriva da un residente della zona del cosiddetto rione del Gallo."Come si vede dalle immagini allegate, in alcuni cartelli non compare la data di fine lavori essendo indicato un generico "fine lavori" mentre in altri il periodo è di ben 12 giorni e valgono per ambo i lati.​ Ho dei dubbi sulla regolarità di tali cartelli visto che essendo temporanei dovrebbero avere una breve durata (poche ore o giorni).​ Inoltre hanno tappezzato con questi cartelli diverse strade adiacenti ostacolando il parcheggio dei residenti rendendo quindi impossibile rispettare quanto indicato nei cartelli..." ci fa notare il nostro lettore.Una segnalazione che a nostra volta giriamo alle autorità preposte affinché verifichino la regolarità di tali cartelli e si attivino affinché i lavori arrechino meno disagi possibili alla popolazione.