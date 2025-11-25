Via Lago Baione
Vita di Città

Lavori alla rete fognaria, chiusa al traffico via Lago Baione

La chiusura temporanea dalle ore 22.00 di questa sera

Corato - martedì 25 novembre 2025 11.10 Comunicato Stampa
L'amministrazione comunale di Corato informa che, al fine di consentire l'esecuzione di interventi sulla rete fognaria nell'ambito dei lavori del IV stralcio di salvaguardia idraulica, si renderà necessaria la chiusura temporanea al traffico veicolare di un tratto di Via Lago Baione, in prossimità del ponte ferroviario della Ferrotramviaria.

La chiusura è prevista secondo le seguenti modalità:
  • Data: 25 novembre 2025
  • Orario: dalle ore 22:00 alle ore 03:00 del giorno successivo
  • Tratto interessato: Via Lago Baione – area limitrofa al ponte ferroviario Ferrotranviaria
  • Motivazione: interventi sulla rete fognaria – IV stralcio salvaguardia idraulica
Il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza del cantiere e tutelare l'incolumità degli utenti della strada durante le operazioni previste. Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea.
  • Lavori Pubblici
