Avviati i lavori sulla S.P. “di Altamura”: più sicurezza per il collegamento con Corato

Sono stati avviati i lavori di recupero e risanamento conservativo della s.p. 12 (ex s.p. 238), meglio nota come "di Altamura": quasi 500 mila euro per potenziare le nostre infrastrutture viarie. L'intervento riguarda una parte del tratto che ricade nel territorio di Trani e consente il collegamento con il Comune di Corato. L'importo complessivo dell'opera è pari a € 476.619,33 e gli interventi sono stati finanziati sia con le risorse assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sia con risorse del bilancio autonomo della nostra Provincia. Si tratta di un ulteriore passo avanti per la manutenzione e riqualificazione del nostro patrimonio infrastrutturale: l'obiettivo, ovviamente, è fare il massimo per la sicurezza stradale e a breve, entro poche settimane, potremo rendere fruibile l'arteria.