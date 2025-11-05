Stazione Corato
Territorio

Al via i lavori messa in sicurezza della linea ferroviaria

Le operazioni inizieranno domenica 9 novembre

Corato - mercoledì 5 novembre 2025 15.09 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato informa la cittadinanza che, a partire dalla notte di domenica 9 novembre 2025, avranno inizio i lavori di messa in sicurezza della linea ferroviaria nei pressi della stazione di Corato Sud. Le operazioni prevedono il montaggio del ponte Essen, intervento necessario per consentire il successivo collegamento idraulico tra la parte a monte e quella a valle della ferrovia.

I lavori si svolgeranno nelle ore notturne, in concomitanza dell'interruzione del traffico ferroviario, come previsto dalle disposizioni di sicurezza. Durante le attività potranno verificarsi rumori intensi, dovuti in particolare all'utilizzo di macchinari per l'infissione dei pali.

L'Amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a non allarmarsi e a non segnalare i rumori alle forze dell'ordine, trattandosi di interventi programmati e necessari per garantire la sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria.

Il Comune di Corato si scusa per i possibili disagi e ringrazia la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione.
  • Lavori Pubblici
