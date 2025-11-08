Accordo tra Regione Puglia e Ferrotramviaria per una strada alternativa del passaggio a livello
Accordo tra Regione Puglia e Ferrotramviaria per una strada alternativa del passaggio a livello
Passaggio a livello di Via Bagnatoio: «Accordo tra Regione Puglia e Ferrotramviaria per una strada alternativa»

Il messaggio del sindaco Corrado De Benedittis

Corato - sabato 8 novembre 2025 8.47
Il sindaco di Corato, Corrado De Benedittis, informa con soddisfazione l'importante accordo raggiunto tra la Regione Puglia, l'Assessorato ai trasporti e Ferrotramviaria per l'avvio del progetto relativo alla strada alternativa al passaggio a livello di Via Bagnatoio. Dopo anni di attesa, finalmente prende forma una soluzione che migliorerà la viabilità a tutti i cittadini. Di seguito si riporta il messaggio integrale del sindaco:

È stato raggiunto l'accordo tra la Regione Puglia, Assessorato ai trasporti e Ferrotramviaria per la firma del disciplinare, che entro lunedì sarà operativo . Nei mesi scorsi, è stato concesso dalla Regione il finanziamento per realizzare l'opera di apertura della strada alternativa al passaggio a livello. Adesso, Ferrotramviaria potrà procedere con la redazione del progetto esecutivo e quindi ad appaltare i lavori. Per accelerare i tempi, la settimana scorsa, abbiamo incontrato presso il Comune di Corato i tecnici di Ferrotramviaria che stanno lavorando al progetto, così da velocizzare tutte le procedure urbanistiche a nostro carico. A seguire, la foto della riunione. Già nel marzo di due anni fa, la Giunta comunale, da me presieduta, ha dato il via libera alla realizzazione dell'opera. Si sta superando un assurdo ritardo di 15 anni. Ringrazio vivamente l'Assessore regionale Debora Cilento, il Presidente Michele Emiliano e Ferrotramviaria.

  • Lavori Pubblici
