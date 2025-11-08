Passaggio a livello di Via Bagnatoio: «Accordo tra Regione Puglia e Ferrotramviaria per una strada alternativa»

È stato raggiunto l'accordo tra la Regione Puglia, Assessorato ai trasporti e Ferrotramviaria per la firma del disciplinare, che entro lunedì sarà operativo . Nei mesi scorsi, è stato concesso dalla Regione il finanziamento per realizzare l'opera di apertura della strada alternativa al passaggio a livello. Adesso, Ferrotramviaria potrà procedere con la redazione del progetto esecutivo e quindi ad appaltare i lavori. Per accelerare i tempi, la settimana scorsa, abbiamo incontrato presso il Comune di Corato i tecnici di Ferrotramviaria che stanno lavorando al progetto, così da velocizzare tutte le procedure urbanistiche a nostro carico. A seguire, la foto della riunione. Già nel marzo di due anni fa, la Giunta comunale, da me presieduta, ha dato il via libera alla realizzazione dell'opera. Si sta superando un assurdo ritardo di 15 anni. Ringrazio vivamente l'Assessore regionale Debora Cilento, il Presidente Michele Emiliano e Ferrotramviaria.