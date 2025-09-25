11 milioni di euro investiti per l’ammodernamento della rete elettrica a Corato

5 foto Rete elettrica urbana

È stato presentato ieri 24 settembre, nel chiostro del Palazzo di Città, un, al fine diLa necessità di ammodernamento, potenziamento e rifacimento della rete urbana nasce da alcuni problemi verificatisi e constatati in determinate strade della città. Come ricordato dal sindaco, alcuni mesi fa, in seguito a un temporale, metà della città rimase completamente al buio. Una parte riebbe subito la corrente, ossia quella su cui Enel aveva già fatto una serie di interventi di lavoro; invece, tutto il quartiere di via Trani rimase per più di un giorno senza elettricità.Di qui, e in seguito ad altri episodi, la necessità di un ammodernamento anche con laper poter intervenire più facilmente.Ad illustrare il protocollo e i conseguenti benefici alcuni dei rappresentanti dell'Enel, tra cui il. Presente anche il sindaco De Benedittis e l'assessore ai lavori pubbliciPartendo dall'urgenza di dover adattare la rete alla diversa situazione climatica migliorandola e potenziandola e usando materiali di nuova tecnologia, gli interventi, che prevedono(A Bari, invece, si parla di 8 milioni di euro), riguardano quelle aree che hanno una peggiore qualità del servizio. Tra i fenomeni meteo estremi, le ondate di calore saranno, infatti, sempre più frequenti e di maggiore impatto e obiettivo principale sarà quello di fronteggiare questi cambiamenti climatici.Gli interventi principali riguarderanno la costruzione di(1 milione di euro di investimenti),con cavi di ultima generazione (9,4 milioni di euro) e anche lacon conduttori di ultima generazione (0,6 milioni di euro). I lavori, iniziati proprio in questi giorni, procederanno per tutto il 2026I lavori di rifacimento di cavi interesseranno le seguenti strade:. Lo scopo è quello di conferire un alto grado di automazione della rete attraverso l'installazione di scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione.Per la realizzazione di nuove linee interrate, l'obiettivo è quello di incrementare la magliatura della rete e consentire una rapida ripresa del servizio in caso di guasto accidentale. Le vie interessate saranno