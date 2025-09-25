Rete elettrica urbana. <span>Foto Anna Lops</span>
Rete elettrica urbana. Foto Anna Lops
11 milioni di euro investiti per l’ammodernamento della rete elettrica a Corato

Corato - giovedì 25 settembre 2025 9.48
È stato presentato ieri 24 settembre, nel chiostro del Palazzo di Città, un protocollo d'intesa tra il Comune di Corato ed Enel, al fine di potenziare il sistema elettrico cittadino.

La necessità di ammodernamento, potenziamento e rifacimento della rete urbana nasce da alcuni problemi verificatisi e constatati in determinate strade della città. Come ricordato dal sindaco Corrado De Benedittis, alcuni mesi fa, in seguito a un temporale, metà della città rimase completamente al buio. Una parte riebbe subito la corrente, ossia quella su cui Enel aveva già fatto una serie di interventi di lavoro; invece, tutto il quartiere di via Trani rimase per più di un giorno senza elettricità.

Di qui, e in seguito ad altri episodi, la necessità di un ammodernamento anche con la costruzione di una linea parallela per poter intervenire più facilmente.

Ad illustrare il protocollo e i conseguenti benefici alcuni dei rappresentanti dell'Enel, tra cui il Dott. Di Giovine Angelo, gli ingegneri Carmine Sileo, Verdiana Mastrosimini, Attilio De Filippo. Presente anche il sindaco De Benedittis e l'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Sinisi.
Partendo dall'urgenza di dover adattare la rete alla diversa situazione climatica migliorandola e potenziandola e usando materiali di nuova tecnologia, gli interventi, che prevedono 11 milioni di euro (A Bari, invece, si parla di 8 milioni di euro), riguardano quelle aree che hanno una peggiore qualità del servizio. Tra i fenomeni meteo estremi, le ondate di calore saranno, infatti, sempre più frequenti e di maggiore impatto e obiettivo principale sarà quello di fronteggiare questi cambiamenti climatici.

Gli interventi principali riguarderanno la costruzione di 7000 metri di nuove linee di media tensione interrata (1 milione di euro di investimenti), il rifacimento di 53 km di cavi interrati con cavi di ultima generazione (9,4 milioni di euro) e anche la sostituzione di 22 km di cavi aerei con conduttori di ultima generazione (0,6 milioni di euro). I lavori, iniziati proprio in questi giorni, procederanno per tutto il 2026 fino a dicembre 2027.

I lavori di rifacimento di cavi interesseranno le seguenti strade: via Vecchia Barletta, via Giappone, via della Macina, via Belvedere, via Lago Baione, via Gravina, via Prenestina. Lo scopo è quello di conferire un alto grado di automazione della rete attraverso l'installazione di scomparti motorizzati e apparecchiature di ultima generazione.

Per la realizzazione di nuove linee interrate, l'obiettivo è quello di incrementare la magliatura della rete e consentire una rapida ripresa del servizio in caso di guasto accidentale. Le vie interessate saranno via Vecchia Barletta, via Giappone, via Carafa, via Caracciolo, via Lepanto, via Einaudi, via Gravina.
Altri contenuti a tema
