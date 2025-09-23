Rete elettrica, al via il protocollo d'intesa tra il Comune di Corato ed Enel

Iledhanno sottoscritto unper l'avvio dei lavori di ammodernamento, potenziamento e rifacimento dellaPer illustrare i dettagli dell'iniziativa, è stata organizzata una conferenza di presentazione che si terrà domani pomeriggio, mercoledì 24 settembre, alle ore 18.30, al chiostro del Palazzo di Città (in caso di pioggia l'evento si terrà in sala consiliare).«La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere da vicino i benefici e le prospettive legate a questo importante intervento infrastrutturale» si legge nella nota dell'amministrazione.