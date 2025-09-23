Eventi
Rete elettrica, al via il protocollo d'intesa tra il Comune di Corato ed Enel
Conferenza di presentazione fissata per mercoledì 24 settembre
Corato - martedì 23 settembre 2025 Comunicato Stampa
Il Comune di Corato ed Enel Distribuzione hanno sottoscritto un protocollo d'intesa per l'avvio dei lavori di ammodernamento, potenziamento e rifacimento della rete elettrica cittadina.
Per illustrare i dettagli dell'iniziativa, è stata organizzata una conferenza di presentazione che si terrà domani pomeriggio, mercoledì 24 settembre, alle ore 18.30, al chiostro del Palazzo di Città (in caso di pioggia l'evento si terrà in sala consiliare).
«La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere da vicino i benefici e le prospettive legate a questo importante intervento infrastrutturale» si legge nella nota dell'amministrazione.
Per illustrare i dettagli dell'iniziativa, è stata organizzata una conferenza di presentazione che si terrà domani pomeriggio, mercoledì 24 settembre, alle ore 18.30, al chiostro del Palazzo di Città (in caso di pioggia l'evento si terrà in sala consiliare).
«La cittadinanza è invitata a partecipare per conoscere da vicino i benefici e le prospettive legate a questo importante intervento infrastrutturale» si legge nella nota dell'amministrazione.