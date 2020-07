12 luglio, Santa Messa in memoria delle vittime del disastro ferroviario

Sono ormai passati quattro anni dall'incidente ferroviario tra Corato e Andria costato la vita a 23 persone e il ferimento di 52 passeggeri.Quel 12 luglio 2016 resta un ricordo ancora vivo per tutta la comunità cittadina, scossa dalle gravi perdite e dalla tragicità dell'avvenimento, e per tutto il territorio del nord barese.In memoria delle vittime e esprimendo vicinanza e sostegno a tutti i feriti e alle loro famiglie, domenica 12 luglio sarà celebrata una Santa Messa alle ore 19.30 in Chiesa Matrice, presieduta dal vicario don Giuseppe Lobascio.La partecipazione alla celebrazione si terrà nel rispetto delle disposizioni anti-covid.Anche la città di Andria renderà omaggio alla memoria delle sue vittime con la Celebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Mansi, che si terrà questa sera alle ore 19:30 presso il cortile dell'Oratorio Salesiano, per far sentire, alle famiglie colpite dal dolore, la vicinanza dell'intera comunità ecclesiale, dei cittadini di Andria e delle città limitrofe.