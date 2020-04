25 aprile, Festa della Liberazione

Quest'anno, nel 75° anniversario della Liberazione, ci troviamo a vivere un momento difficile che non consente di riunirci per ricordare insieme le donne e gli uomini che con il loro sacrificio seppero riconquistare i valori della libertà e della democrazia con la ferma condanna di ogni forma di sopruso e di violenza.Ma proprio in questo particolare momento,più che mai, soli nelle nostre case,dobbiamo celebrare la giornata della liberazione e tornare a guardare al futuro con speranza e coraggio, senza dimenticare il coraggio che animò quei giovani per riaffermare i valori posti a base del nostro Stato democratico.Pertanto, sia questa giornata punto di partenza per contrastare ogni forma di intolleranza e discriminazione e per un rinnovato impegno in difesa della Pace e della Libertà.Buon 25 Aprile! Viva l'Italia!