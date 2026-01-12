maschera
46esima edizione del Carnevale Coratino: pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati

Le sfilate si terranno domenica 15, martedì 17 e domenica 22 febbraio

Corato - lunedì 12 gennaio 2026 10.29 Comunicato Stampa
È stato pubblicato il bando di concorso per i gruppi mascherati inerente alla 46^ Edizione del Carnevale Coratino che quest'anno intende esaltare l'arte cinematografica in tutte le sue declinazioni. La possibilità di partecipazione al concorso è aperta ad Associazioni, Scuole di Danza, Parrocchie, Privati e gruppi di studenti informali.

Le due sfilate tradizionali si terranno domenica 15 e martedì 17 febbraio 2026; a queste, si aggiunge una terza sfilata prevista per il 22 febbraio, in occasione della tradizionale festa della Pegnàte ("La Pentolaccia"), dedicata all'esibizione dei gruppi privati, a conclusione della quale verranno svelati i nomi dei vincitori.

La riunione programmatica con i referenti dei gruppi intenzionati a partecipare si terrà mercoledì 14 Gennaio alle ore 19:30 presso la sede Pro Loco Quadratum in piazza Sedile n.41. Si chiarisce che i gruppi privati non sono tenuti a sviluppare necessariamente il tema proposto agli Istituti Scolastici.

I gruppi dovranno far pervenire le domande di partecipazione presso la sede Pro Loco entro e non oltre il 7 febbraio 2026 per mezzo mail (carnevalecoratino@prolococorato.it) provviste di una breve presentazione del tema e una base per la coreografia del gruppo. Il concorso prevede per i primi tre classificati premi in denaro rispettivamente di €1000, €800, €600. Dal quarto classificato in poi è previsto un premio di consolazione di €150.

I singoli gruppi privati sono tenuti a nominare un referente, unico rappresentante, di maggiore età; altresì si conviene che i gruppi informali di studenti debbano attenersi ad un limite massimo di 200 partecipanti, con l'onere di scegliere uno o più referenti responsabili, docenti o genitori.

Tra le novità di quest'anno, si richiede di provvedere autonomamente a rafforzare le misure di sicurezza a tutela degli stessi gruppi. Le domande di partecipazione sono scaricabili sul sito dell'Associazione Pro Loco, sul quale è possibile consultare anche il bando per ulteriori chiarimenti. Si rimanda alla stesso sito e ai canali social dell'associazione per ulteriori aggiornamenti circa il programma dettagliato della manifestazione e degli eventi collaterali.
