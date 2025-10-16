Tir rapinati e sequestrati, quattro arresti. I colpi avvenuti a Corato

Uno scenario di guerra e due rapine ad altrettanti tir, una delle quali non andata a buon fine per la presenza a bordo del figlio minorenne dell'autista sequestrato. E ora, dopo oltre un anno di indagini dei, hanno un nome e un volto i presunti autori di quei due colpi.L'operazioneha portato ad emettere un'ordinanza cautelare verso sei persone: per quattro di loro, su ordine del giudice per le indagini preliminari del, è stato disposto il carcere. Si tratta di, 48enne di Bitonto,, 57enne di Andria, di, di 66 e 55 anni, di Bisceglie e di Trani. Due obblighi di dimora per, 53enne di Barletta, e, 52enne di Bitonto.Sono ritenuti appartenenti, a vario titolo, ad un sodalizio criminale dedito alle rapine con sequestro di persona, ricettazione e l'uso delle armi. Carrara, già finito al centro di una precedente inchiesta su un altro assalto avvenuto sulla strada provinciale 231 () è il marito di, ex assessore ed attuale consigliere comunale che sostiene la giunta del sindacosubentrata nel 2022 con la lista civicaGli arresti sono giunti a poco più di un anno di distanza dai due tentati assalti avvenuti sulla strada provinciale 238, a Corato. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero della, hanno consentito agli inquirenti di arrivare agli indagati, i quali facevano parte di «una banda stabile e gerarchicamente organizzata», ha detto il colonnelloal punto da riuscire ad isolare l'obiettivo dei colpi e ad agire in tempi brevi.Come accaduto il 21 maggio 2024 sulla 238 a Corato e due giorni dopo, sulla 231, quando il colpo non andò a buon fine a causa della presenza a bordo del figlio minore dell'autista sequestrato. Il modus operandi era sempre lo stesso: un membro individuava i tir da colpire e li segnalava ai complici. Questi ultimi, a bordo di unacostringevano l'autista a fermarsi e lo sequestravano. Dopo aver preso possesso del veicolo, i rapinatori liberavano il conducente e si fuggivano.L'indagine ha permesso di documentare l'attività del gruppo. Attraverso intercettazioni, pedinamenti, perquisizioni e sequestri, gli investigatori hanno individuato anche un covo situato tra, utilizzato come base logistica della banda, una cassa comune, un parco veicoli e le targhe di provenienza illecita.