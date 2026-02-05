Baby-gang picchia due 11enni a Corato: minorenni fermati dai Carabinieri

Sangue e violenza tra minorenni a Corato, dove duesono stati picchiati senza alcun motivo. Senza un perché. Dopo il raid, però, avvenuto in pieno centro, i componenti della baby-gang - tutti coetanei delle vittime - sono stati fermati dai. Avevano aggredito i due giovani che, però, si sono rivolti ai militari.I fatti sono avvenuti nel corso della serata di ieri, intorno alle ore 19.30, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II: le vittime hanno raccontato di essere state circondate, fermate e picchiate senza alcun motivo. Uno dei due giovanissimi, fortunatamente, è riuscito a divincolarsi dalla presa e a correre velocemente verso la vicinadell'di corso Cavour, dando l'allarme che ha consentito ai militari di bloccare tutti i componenti della baby gang, portandoli in caserma.Sul posto, intanto, è intervenuta anche un'ambulanza del: i due feriti, entrambi di 11 anni, raggiunti dai loro genitori, sono stati soccorsi e poi portati al pronto soccorso dell'ospedale. Hanno rimediato contusioni, traumi e dolori addominali a causa dell'aggressione ricevuta, se la caveranno in 10 giorni a testa. I presunti aggressori, invece, anche loro minorenni e coetanei delle vittime, sono stati identificati daie, concluse le formalità di rito, affidati ai genitori.Per loro, come da prassi, scatterà la segnalazione allapresso il, mentre il fenomeno è sempre sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Il rischio, infatti, è che ci siano bande di bulli che non attendono altro che incontrarsi per dare sfogo a litigi e risse.