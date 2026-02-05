Cronaca
Baby-gang picchia due 11enni a Corato: minorenni fermati dai Carabinieri
I giovani aggrediti si sono rivolti ai militari, l'episodio nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II: i bulli sono coetanei delle vittime
Corato - giovedì 5 febbraio 2026 14.31
Sangue e violenza tra minorenni a Corato, dove due 11enni sono stati picchiati senza alcun motivo. Senza un perché. Dopo il raid, però, avvenuto in pieno centro, i componenti della baby-gang - tutti coetanei delle vittime - sono stati fermati dai Carabinieri. Avevano aggredito i due giovani che, però, si sono rivolti ai militari.
I fatti sono avvenuti nel corso della serata di ieri, intorno alle ore 19.30, nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II: le vittime hanno raccontato di essere state circondate, fermate e picchiate senza alcun motivo. Uno dei due giovanissimi, fortunatamente, è riuscito a divincolarsi dalla presa e a correre velocemente verso la vicina Stazione dell'Arma di corso Cavour, dando l'allarme che ha consentito ai militari di bloccare tutti i componenti della baby gang, portandoli in caserma.
Sul posto, intanto, è intervenuta anche un'ambulanza del 118: i due feriti, entrambi di 11 anni, raggiunti dai loro genitori, sono stati soccorsi e poi portati al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I. Hanno rimediato contusioni, traumi e dolori addominali a causa dell'aggressione ricevuta, se la caveranno in 10 giorni a testa. I presunti aggressori, invece, anche loro minorenni e coetanei delle vittime, sono stati identificati dai Carabinieri e, concluse le formalità di rito, affidati ai genitori.
Per loro, come da prassi, scatterà la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, mentre il fenomeno è sempre sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Il rischio, infatti, è che ci siano bande di bulli che non attendono altro che incontrarsi per dare sfogo a litigi e risse.
