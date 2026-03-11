Scoperto cimitero di auto rubate nel cuore del parco dell'Alta Murgia

Una massiccia attività di rastrellamento dei Carabinieri ha inferto un duro colpo alla filiera del riciclaggio di veicoli. I militari della, supportati dai militari dela cavallo e dallo, hanno scoperto numerosi depositi di autoveicoli rubati nel parco dell'Alta Murgia.L'operazione, condotta con tattiche di perlustrazione in aree impervie, ha portato al rinvenimento di svariate auto - tra utilitarie di ultima generazione e suv - oltre a mezzi agricoli. I veicoli sono stati trovati in condizioni di totale disassemblaggio: carcasse spogliate di motori, componenti meccaniche e carrozzeria. Il blitz ha documentato la velocità d'esecuzione delle organizzazioni criminali. I veicoli vengono sottratti per alimentare il redditizio mercato illecito dei pezzi di ricambio.Sul posto sono intervenuti gli specialisti deldel, che hanno effettuato accurati rilievi tecnici. L'obiettivo è di isolare tracce biologiche o impronte utili a identificare i responsabili e ricostruire la rete logistica. «Questa operazione testimonia la presenza capillare dell'Arma nelle zone più difficili del territorio - dicono dal-. Il contrasto ai furti d'auto è una priorità assoluta per restituire sicurezza reale e percepita alla comunità».L'annuncia che la pressione sul territorio non diminuirà: le attività di controllo, che integrano unità a terra, pattuglie a cavallo e sorveglianza aerea, proseguiranno senza sosta. Questo per dare anche una risposta concreta ai tanti allarmi lanciati dai cittadini in merito proprio alla piaga dei furti d'auto.