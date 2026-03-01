Forze dell’ordine
Forze dell’ordine
Cronaca

Nuovo tentativo di furto a Corato: colpo fallito in un opificio

Il colpo è avvenuto nella sera di oggi, 1 marzo

Corato - domenica 1 marzo 2026 21.51
Non si arrestano i tentativi di furto a Corato. Nella serata di oggi, 1 marzo, si sarebbe verificato un altro tentativo di furto in un opificio in via Andria. Sul posto sono giunte squadre dei carabinieri e metronotte per la messa in sicurezza dell'area.

Dalle prime informazioni il colpo sarebbe fallito, in quanto i malviventi non avrebbero asportato nulla. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e le modalità operative.
