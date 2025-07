Fuga in scooter rubato due giovani abbandonano il mezzo

Momenti di concitazione si sono verificati ieri sera nella zona del centro storico , quando due individui a bordo di uno scooter ,risultato successivamente rubato, hanno tentato una fuga precipitosa alla vista degli agenti delle volanti della Polizia.Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani, che viaggiavano in almeno due sul mezzo, avrebbero notato la presenza delle forze dell'ordine e, colti di sorpresa, avrebbero abbandonato lo scooter in strada per poi dileguarsi a piedi tra le vie circostanti.Gli agenti sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza il veicolo che, dai controlli incrociati, è risultato essere stato rubato proprio nella città di Trani.Nella zona del centro storico ieri sera presente anche una pattuglia della Metronotte per il controllo ela sicurezza degli spazi pubblici contrastando comportamenti incivili e fenomeni di vandalismoSono in corso le indagini per identificare i fuggitivi e chiarire i dettagli dell'accaduto.