A Corato apre l'Inter Club Matrix 23

Domenica 12 Settembre, alle ore 17 sarà inaugurata la nuova sede dell'Inter Club "MATRIX23 CORATO" sita in via Verdi 1/a (di fronte ufficio postale centrale)Dopo la benedizione dei locali, il direttivo del club, composto da Strippoli Francesco, Marcone Mauro, Mastrorillo Berardo, Mancini Rocco, Zagaria Rosario Nino, Ricchiuti Michele, Conese Antonio, Caputo Francesco presenterà ufficialmente le finalità dell'associazione .Inoltre è previsto un rinfresco e la serata sarà "open day ed è aperta sia agli iscritti che quanti vorranno conoscere o iscriversi a questo nuovo club. «Si preannuncia come un importante stagione per la nostra squadra e per diverse attività socio-culturali che porteremo avanti con impegno e passione» raccontano i promotori.