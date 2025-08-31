L’Orchestra di Fiati “Enrico Annoscia” Città di Bari si esibirà a Corato: orgoglio cittadino con il Direttore Artistico Giuseppe Di Tommaso

La Grande Orchestra di Fiati "Enrico Annoscia" – Città di Bari torna a Corato in occasione dei festeggiamenti della Madonna del Pozzo, portando con sé il prestigio della tradizione bandistica pugliese e il valore di un percorso artistico riconosciuto a livello nazionale e internazionale. L'appuntamento assume un significato particolare grazie alla direzione artistica di Giuseppe Di Tommaso, coratino e figura di spicco del panorama musicale bandistico.Nel corso del 2025, quella dell'Orchestra di Fiati "Enrico Annoscia" – Città di Bari rappresenta la sesta presenza a Corato, testimonianza di un legame profondo, sincero e autentico con la città. L'appuntamento arriva dopo una acclamata tournée in Sicilia, sotto la prestigiosa bacchetta dal Maestro Pasquale Aiezza e impreziosita da un cast vocale internazionale che ha ottenuto unanimi consensi di pubblico e critica. Prima di approdare a Corato, l'orchestra è stata anche protagonista del Gran Galà della Lirica di Triggiano il 26 agosto, un altro prestigioso palcoscenico che conferma il livello artistico della formazione barese. Subito dopo la tappa coratina, invece, l'orchestra prenderà parte al 1° Festival Città di Formia – Gran Galà delle Bande Musicali Lirico Sinfoniche, in programma dal 2 al 5 settembre 2025, accanto ad alcune tra le più importanti realtà bandistiche italiane. La presenza di Giuseppe Di Tommaso, in qualità di direttore artistico dello storico complesso fondato nel 1805, rappresenta per Corato un motivo di orgoglio. Musicista affermato e già allievo del Maestro Raffaele Miglietta, Di Tommaso ha firmato progetti di rilievo nel panorama bandistico meridionale e nazionale, portando alto il nome della sua città anche all'estero. Celebre il successo ottenuto a New York City in occasione del Columbus Day, testimonianza della capacità di coniugare tradizione e modernità in una proposta musicale di grande respiro.La sua nomina a responsabile artistico della celebre Orchestra di Fiati "Enrico Annoscia" Città di Bari rappresenta non solo un riconoscimento al suo percorso professionale, ma anche un valore aggiunto per la comunità coratina, che potrà accogliere, il 1 settembre in occasione dell'evento coratino, un proprio concittadino al centro di una celebrazione così tanto sentita.