Beata Vergine Maria Addolorata
Religione

A Corato il settenario di preghiera in onore della Beata Vergine Maria Addolorata

Si svolgerà dall'8 al 14 settembre. La processione il giorno 15

Corato - mercoledì 3 settembre 2025 Comunicato Stampa
Da lunedì 8 a lunedì 14 settembre, la città di Corato si raccoglie in un intenso cammino spirituale in onore della Beata Vergine Maria Addolorata. Organizzata dalla parrocchia e Confraternita San Giuseppe, la festa si articola in un settenario di preghiera che culmina nella solenne celebrazione e processione di lunedì 15 settembre.

Ogni giornata è dedicata a una virtù della Vergine: dalla tenerezza all'ascolto, dal silenzio alla speranza, fino alla gioia che nasce dalla fede. I fedeli avranno anche la possibilità di ricevere il sacramento della riconciliazione ogni giorno dalle ore 17:30.

Il momento più atteso sarà la solenne celebrazione eucaristica di lunedì 15 settembre delle ore 18:30, presieduta da don Giuseppe Tarricone, che sarà seguita dalla processione lungo il corso cittadino con il simulacro della Vergine Addolorata, simbolo di dolore condiviso e amore redentore.

Come scrive don Tonino Bello, "Ogni volta che contempliamo le cose grandi che l'Onnipotente ha fatto in te, ci permetti di invocarti con fiducia...". Parole che risuonano nel cuore di una comunità che, attraverso Maria, trova conforto e forza nel cammino della vita.
  • Madonna Addolorata
