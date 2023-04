Il Simulacro dell'Addolorata per le vie della Città

Se nel Giovedì Santo predomina la solennità dell'istituzione dell'Eucaristia e nel Venerdì Santo la mestizia, il dolore e la penitenza per la Passione e morte di Gesù, con la sua sepoltura, nel Sabato Santo invece predomina il silenzio, il raccoglimento, la meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro prima della gioia della Domenica di Pasqua con l'annuncio della Risurrezione.Tutto è silenzio nell'attesa dell'evento della Resurrezione. Nelle prime luci della mattina del Venerdì Santo , il centro storico di Corato accoglie il rito più silenzioso e raccolto della Settimana Santa, con la processione della Madonna Addolorata che, alle cinque in punto, si snoda a partire dalla centralissima Chiesa di San Giuseppe come avviene da sempre.Per le strade del centro storico si porta solennemente la statua che rappresenta la Madonna, accompagnata dall confraternita della parrocchia e da una moltitudine di fedeli.Alle 11 circa il.Rientro dopo aver attraversato gran parte delle strade cittadine vivendo nei fedeli ai margini delle strade il dolore di una Madre che perde il. Suo Figlio per l'Umanità.