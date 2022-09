Corato venera la Beata Vergine Addolorata. Il programma

Il programma completo

Guidati dal pensiero espresso da Papa Giovanni Paolo II nell'enciclica "Redemptoris Mater" secondo il quale "ai piedi della croce Maria partecipa, mediante la fede, allo sconvolgente mistero della spoliazione", ladi Corato si apprestano a vivere il settenario di preghiera, che ha avuto inizio l'8 settembre e si concluderà mercoledì 14, in preparazione alla festa liturgica della Beata Vergina Maria Addolorata che ricorrePer tutti i giorni del settenario, a partire dalle ore 18, sarà possibile ricevere il sacramento della riconciliazione; alle ore 18:30 è in programma la recita del Santo Rosario dei sette dolori e, alle ore 19, la celebrazione della Santa messa predicata da don Luigi Ciprelli.«Durante il settenario pregheremo per i poveri, per le famiglie, per i bambini, per la vita nascente, per gli ammalati, per i sacerdoti, per i disoccupati» ha affermato. «Li affideremo tutti a Maria, Madre dei dolori. Il settenario di preghiera, che ci preparerà spiritualmente a vivere la festa dell'Addolorata, possa essere occasione propizia per la comunità parrocchiale di continuare il percorso di crescita nella fede sotto la protezione della Vergine Addolorata»., priore della Confraternita San Giuseppe, ha aggiunto: «Durante la celebrazione eucaristica delle ore 19 di domenica 11 settembre che sarà animata dai confratelli vivremo un momento particolarmente atteso. Ci sarà, infatti, la benedizione del basamento, realizzato in questi mesi, sul quale sarà intronizzato, d'ora in avanti, il simulacro dell'Addolorata durante i sette giorni del settenario di preghiera che si celebra ogni anno in parrocchia nel mese di settembre e in quaresima. A conclusione di questo triennio amministrativo 2020-2022 da me presieduto, ho desiderato fortemente commissionare quest'opera come segno tangibile della profonda devozione del direttivo in carica, e dei confratelli tutti, verso la Vergine Addolorata. Colgo l'occasione per ringraziare il sig. Lotito Giancarlo e tutto lo staff dell'azienda Spazio Due s.r.l. nonché la restauratrice Loredana Acquaviva, i verniciatori Paolo Procacci e Aldo Mastrapasqua ed il tappezziere Savio Fusaro per la particolare dedizione profusa nella realizzazione del manufatto. Invito tutti i fedeli, in particolare i devoti dell'Addolorata, a partecipare alla Santa messa di domenica per condividere con la confraternita e la comunità parrocchiale questo lieto evento».Ore 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette doloriOre 19:00 Santa Messa animata dai catechisti e fanciulli con benedizione dei bambini e delle donne gestantiOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette doloriOre 19:00 Santa Messa animata dal gruppo famigliaOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette doloriOre 19:00 Santa Messa animata dal gruppo caritas, dai gruppi volontari e operatori pastoraliOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette doloriOre 19:00 Santa Messa animata dalla Confraternita San GiuseppeDurante la celebrazione ci sarà la benedizione del basamento, donato dalla Confraternita San Giuseppe, sul quale sarà intronizzato il simulacro dell'AddolorataOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette doloriOre 19:00 Santa Messa animata dal gruppo "Scintille di Dio" e "Cuore Eucaristico"Ore 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette doloriOre 19:00 Santa Messa animata dall'Associazione Madonna del PozzoOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette dolori con coroncina della Divina MisericordiaOre 19:00 Santa Messa animata dal gruppo liturgico in suffragio di tutte le mamme che hanno perso un figlioOre 09:30 Santa MessaOre 11:30 Santa MessaOre 18:30 Recita del Santo Rosario dei sette doloriOre 19:00 Solenne celebrazione eucaristica sul piazzale antistante la chiesa presieduta da don Giuseppe Tarricone