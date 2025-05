A Corato l'inaugurazione della "Panchina rosa"

Powered by

Il Centro per, insieme al gruppo di mutuo aiuto "" e alla squadra, inaugura oggi, giovedì 15 maggio alle ore 19.00, la, in occasione della giornata nazionale del malato oncologico.L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione di, dove già trovano posto altre panchine dedicate alla memoria e all'inclusione. Con la panchina rosa nasce un nuovo simbolo, pensato per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della prevenzione delleL'appuntamento sarà arricchito dalla partecipazione della Violinista Giada Lupo.L'intera cittadinanza è invitata a partecipare alla inaugurazione.