Bandiera del Partito Democratico (repertorio)
A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo”

Promosso dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Corato

Corato - lunedì 9 marzo 2026 11.09 Comunicato Stampa
Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 19:00, presso la Sala della parrocchia S. Giuseppe (via del Prete), si terrà l'incontro pubblico "Un No per la democrazia, Un No a questo governo". L'evento, organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Corato, vedrà la partecipazione dell'On. Marco Lacarra, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e dell'Avv. Gianni Di Cagno, già componente del CSM.

L'iniziativa nasce dall'esigenza di mobilitare la cittadinanza in vista del prossimo referendum sulla giustizia e di ribadire una ferma opposizione alle politiche del Governo Meloni.

Le ragioni del NO: Giustizia e Democrazia

L'On. Marco Lacarra illustrerà le criticità di una riforma che, secondo il PD, rischia di compromettere l'equilibrio tra i poteri dello Stato:
  • il timore che i cambiamenti proposti dal centrodestra possano limitare l'autonomia dei magistrati, esponendo l'azione penale a influenze politiche;
  • piuttosto che intervenire sui tempi dei processi, la riforma appare come un tentativo ideologico di indebolire il ruolo del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);
  • il rischio di una giustizia "a due velocità" che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Un No politico al Governo Meloni

"Dire No a questo governo significa dire No a una politica che taglia il welfare, ignora la crisi climatica e propone riforme costituzionali che svuotano di senso il ruolo del Parlamento," sottolinea la sezione locale del PD.

Programma dell'evento

L'incontro sarà aperto dai saluti di:
  • Giuseppe Quercia, Segretario PD Corato
  • Felice Addario, Assessore PD Corato
  • Gennaro Sciscioli, Assessore PD Corato
Seguiranno gli interventi tecnici e politici dell'On. Marco Lacarra e dell'Avv. Gianni Di Cagno. La serata sarà moderata da Adriana Diaferia (Giovani Democratici Corato).

La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire i temi che segneranno il futuro democratico del nostro Paese.
