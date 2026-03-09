A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo”

Le ragioni del NO: Giustizia e Democrazia

il timore che i cambiamenti proposti dal centrodestra possano limitare l'autonomia dei magistrati, esponendo l'azione penale a influenze politiche;

piuttosto che intervenire sui tempi dei processi, la riforma appare come un tentativo ideologico di indebolire il ruolo del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);

il rischio di una giustizia "a due velocità" che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.

Un No politico al Governo Meloni

Programma dell'evento

Giuseppe Quercia, Segretario PD Corato

Felice Addario, Assessore PD Corato

Gennaro Sciscioli, Assessore PD Corato

Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 19:00, presso la Sala della parrocchia S. Giuseppe (via del Prete), si terrà l'incontro pubblico "Un No per la democrazia, Un No a questo governo". L'evento, organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Corato, vedrà la partecipazione dell'On. Marco Lacarra, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e dell'Avv. Gianni Di Cagno, già componente del CSM.L'iniziativa nasce dall'esigenza di mobilitare la cittadinanza in vista del prossimo referendum sulla giustizia e di ribadire una ferma opposizione alle politiche del Governo Meloni.L'On. Marco Lacarra illustrerà le criticità di una riforma che, secondo il PD, rischia di compromettere l'equilibrio tra i poteri dello Stato:"Dire No a questo governo significa dire No a una politica che taglia il welfare, ignora la crisi climatica e propone riforme costituzionali che svuotano di senso il ruolo del Parlamento," sottolinea la sezione locale del PD.L'incontro sarà aperto dai saluti di:Seguiranno gli interventi tecnici e politici dell'On. Marco Lacarra e dell'Avv. Gianni Di Cagno. La serata sarà moderata da Adriana Diaferia (Giovani Democratici Corato).La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire i temi che segneranno il futuro democratico del nostro Paese.