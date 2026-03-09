Politica
A Corato l'incontro pubblico “Un No per la democrazia, un No a questo governo”
Promosso dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Corato
Corato - lunedì 9 marzo 2026 11.09 Comunicato Stampa
Lunedì 9 marzo 2026, alle ore 19:00, presso la Sala della parrocchia S. Giuseppe (via del Prete), si terrà l'incontro pubblico "Un No per la democrazia, Un No a questo governo". L'evento, organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici di Corato, vedrà la partecipazione dell'On. Marco Lacarra, componente della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, e dell'Avv. Gianni Di Cagno, già componente del CSM.
L'iniziativa nasce dall'esigenza di mobilitare la cittadinanza in vista del prossimo referendum sulla giustizia e di ribadire una ferma opposizione alle politiche del Governo Meloni.
La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire i temi che segneranno il futuro democratico del nostro Paese.
L'iniziativa nasce dall'esigenza di mobilitare la cittadinanza in vista del prossimo referendum sulla giustizia e di ribadire una ferma opposizione alle politiche del Governo Meloni.
Le ragioni del NO: Giustizia e DemocraziaL'On. Marco Lacarra illustrerà le criticità di una riforma che, secondo il PD, rischia di compromettere l'equilibrio tra i poteri dello Stato:
- il timore che i cambiamenti proposti dal centrodestra possano limitare l'autonomia dei magistrati, esponendo l'azione penale a influenze politiche;
- piuttosto che intervenire sui tempi dei processi, la riforma appare come un tentativo ideologico di indebolire il ruolo del CSM (Consiglio Superiore della Magistratura);
- il rischio di una giustizia "a due velocità" che non garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge.
Un No politico al Governo Meloni"Dire No a questo governo significa dire No a una politica che taglia il welfare, ignora la crisi climatica e propone riforme costituzionali che svuotano di senso il ruolo del Parlamento," sottolinea la sezione locale del PD.
Programma dell'eventoL'incontro sarà aperto dai saluti di:
- Giuseppe Quercia, Segretario PD Corato
- Felice Addario, Assessore PD Corato
- Gennaro Sciscioli, Assessore PD Corato
La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire i temi che segneranno il futuro democratico del nostro Paese.